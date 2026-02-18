Multado con miles de euros por ocultarle ingresos a Hacienda: el error que cometen miles de contribuyentes canarios en la Declaración de la Renta

Hacienda impondrá sanciones a miles de contribuyentes canarios por errores en la Declaración de la Renta de este año. Entre los fallos más habituales se encuentran: no declarar todos los ingresos, aplicar deducciones indebidas o poner datos incorrectos. Estas irregularidades pueden derivar en sanciones económicas e intereses de demora si la Agencia Tributaria detecta incumplimientos.

A menos de dos meses para el inicio de la campaña de la Renta 2026, los contribuyentes de Canarias deben tener claro qué obligaciones deben cumplir para evitar multas. El primer paso es presentar la declaración dentro del plazo establecido, por lo que conviene revisar con antelación las fechas clave del calendario fiscal de este año:

8 de abril de 2026: inicio de la presentación por Internet (Renta WEB y app).

inicio de la presentación por Internet (Renta WEB y app). 6 de mayo de 2026: comienzo de la presentación por teléfono mediante el plan 'Le Llamamos', con cita previa.

comienzo de la presentación por teléfono mediante el plan 'Le Llamamos', con cita previa. 2 de junio de 2026: inicio de la atención presencial en oficinas, también con cita previa.

inicio de la atención presencial en oficinas, también con cita previa. 25 de junio de 2026: último día para presentar declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria.

último día para presentar declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria. 30 de junio de 2026: cierre definitivo de la campaña.

Más allá de presentar la declaración fuera de plazo, hay dos fallos concretos que concentran la mayor parte de las sanciones de la Agencia Tributaria y que hoy están bajo la lupa del Fisco.

Ni ocultar ingresos ni poner gastos deducibles que no existen

A diferencia de un retraso en la presentación, que suele interpretarse como un despiste o un problema puntual de liquidez, estos dos errores se analizan profundamente porque afectan directamente al importe que el contribuyente deja de ingresar.

La sanción cambia de manera radical según el tipo de delito fiscal que se produzca. No es lo mismo dejar de declarar ingresos por descuido que poner gastos que no son deducibles como ellos para aprovecharse de las bonificaciones fiscales.

Ocultar ingresos o no declarar rentas

Esta infracción se conoce técnicamente como "dejar de ingresar la deuda tributaria". Es decir, ganar dinero y no reflejarlo en la declaración para pagar menos impuestos.

Las multas dependen de la cuantía ocultada y de si Hacienda detecta intención de ocultación:

Infracción leve: multa del 50% si lo no declarado es inferior a 3.000 euros o si, siendo mayor, no se aprecia mala fe.

multa del si lo no declarado es inferior a 3.000 euros o si, siendo mayor, no se aprecia mala fe. Infracción grave: multa de entre el 50% y el 100% cuando se superan los 3.000 euros y existe ocultación deliberada o uso puntual de facturas falsas.

multa de entre el cuando se superan los 3.000 euros y existe ocultación deliberada o uso puntual de facturas falsas. Infracción muy grave: multa de entre el 100% y el 150% si hay testaferros, cuentas en el extranjero no declaradas o fraude organizado mediante facturas falsas.

La Agencia Tributaria ha reforzado sus cruces de datos y ahora detecta con facilidad ingresos que antes pasaban desapercibidos:

Ventas en plataformas de segunda mano: sitios como Wallapop o Vinted informan a Hacienda si se venden más de 30 artículos al año o se superan los 2.000 euros , según la directiva europea DAC7.

sitios como Wallapop o informan a Hacienda si se venden más de o se superan los , según la directiva europea DAC7. Cobros recurrentes por Bizum : usar Bizum para cobrar trabajos o servicios de forma habitual puede levantar alertas bancarias si se superan ciertos importes anuales.

usar para cobrar trabajos o servicios de forma habitual si se superan ciertos importes anuales. Criptomonedas: las operaciones con criptoactivos están cada vez más controladas, y no declarar ganancias suele acabar en sanción.

las operaciones con criptoactivos están cada vez más controladas, y suele acabar en sanción. Alquileres en negro: el cruce de datos de consumo de luz y agua permite detectar viviendas supuestamente vacías que en realidad están alquiladas.

Desde la Agencia Tributaria se intensifica el control sobre los Bizums y las ventas en Vinted o Wallapop porque están considerados métodos ilegales de ocultar ingresos a los autónomos.

Inventarse deducciones o inflar gastos

El segundo gran error no está en lo que se gana, sino en lo que se declara como gasto para pagar menos. Aquí hay dos opciones que pueden suceder:

Intentar una devolución indebida que Hacienda frena a tiempo: la multa es del 15% de la cantidad que se intentó cobrar de más.

la multa es del de la cantidad que se intentó cobrar de más. Cobrar la devolución o pagar menos y ser descubierto después: la sanción vuelve a ser del 50% al 150% del beneficio obtenido indebidamente.

Las deducciones más perseguidas son

Autónomos que incluyen gastos personales como gasolina, supermercado o comidas familiares.

como gasolina, supermercado o comidas familiares. Deducciones autonómicas por alquiler sin cumplir requisitos como la fianza depositada.

sin cumplir requisitos como la fianza depositada. Cargas familiares incorrectas, como hijos que superan el límite de edad o ingresos.

En las multas del 50% al 150%, el contribuyente puede beneficiarse de reducciones si acepta la sanción y paga rápido: un 30% por conformidad y un 40% por pronto pago, lo que puede rebajar notablemente el golpe económico.

Noticias relacionadas

En un año fiscal con mayor control digital y cruce masivo de datos, cometer estos errores en la declaración de la renta abre la puerta a sanciones muy difíciles de esquivar.