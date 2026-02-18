Cumbre sobre IA en la India
Empresarios indios muestran a Sánchez su interés por expandir su presencia en España
Representantes de once empresas indias asistieron al encuentro con el presidente del Gobierno, donde se valoró la economía española como un mercado atractivo para la inversión
EFE
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo este miércoles una reunión en Nueva Delhi con inversores indios en la que estos le expresaron su interés por expandirse y aumentar su presencia en España.
Sánchez comenzó con esta reunión la agenda de su visita a la India para participar en una cumbre sobre Inteligencia Artificial y mantener una serie de encuentros, entre ellos esa reunión con inversores y otra con el primer ministro indio, Narendra Modi.
El Gobierno español informó de que en su conversación con los empresarios indios estos le mostraron su deseo de tener una mayor presencia en España, cuya economía puso en valor el jefe del Ejecutivo y que consideró que es uno de los mercados más atractivos y fiables en los que invertir.
"España es un país en el que invertir. También es un socio estratégico que ofrece crecimiento, estabilidad, talento e innovación", escribió Sánchez en las redes sociales tras esa reunión.
Asimismo, explicó las políticas de atracción de inversión extranjera que se han puesto en marcha en España y el atractivo que tiene como plataforma de internacionalización, ya que ofrece acceso al mercado europeo y al del norte de África.
Al encuentro con el presidente del Gobierno asistieron representantes de once empresas indias: Bharat Forge, Biocon Bilogics, Filatex, Hinduja Group, Intergobe, Mahindra, Mahindra Aerospace, Renew, Sheela Foam, TVS Supply Chain Logistics y UPL.
Tras esta reunión, Sánchez se trasladó al Palacio Presidencial para reunirse con Modi.
