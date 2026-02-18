Consellera Sílvia Paneque: "He trasladado a los 60 primeros inspectores la importancia de su trabajo para detectar fraudes en la ley de vivienda"

Los primeros 60 inspectores del Govern que deben velar por el cumplimiento de la ley de la vivienda han participado este miércoles en la primera sesión de formación en la sede de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica en Barcelona. Su máxima responsable, Sílvia Paneque, les ha saludado formalmente y les ha trasladado la "importancia" de la tarea que deberán desplegar a partir de ahora. En breve se incorporarán otros 40 efectivos hasta llegar al centenar, tal como se acordó con el grupo parlamentario de los Comuns.

"Su trabajo es velar por el cumplimiento de la normativa vigente y de la que se pueda desplegar en el futuro: asegurar que se cumplen los topes de alquiler en las zonas tensionadas y también usos temporales de vivienda que se tramitaron en el Parlament el año pasado", ha explicado Paneque, que ha añadido que vigilarán también el seguimiento de las normativas que se desplieguen más adelante, como la limitación de las compras en zonas tensionadas para que vayan destinadas a alquiler, también conocida como la compra especulativa.

Una mujer mira anuncios de pisos en el escaparate de una inmobiliaria, en Barcelona. / Sandra Román / EPC

Incorporación "inminente"

La de este miércoles es la primera de las cinco sesiones formativas, pero su incorporación a la administración catalana es "inminente". Se repartirán por toda Catalunya, uno de los aspectos que más valora el Govern, ya que hasta ahora solo había dos o tres personas de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, y solo desde la capital catalana, que desarrollaban este trabajo, actuando de oficio o bien tras una denuncia de una persona afectada. Los 60 nuevos inspectores, que han podido acceder a las plazas solo si eran funcionarios de carrera, "se ocuparán de gestionar expedientes por incumplimientos de la Llei d’Habitatge, del tope del precio del alquiler, de los usos o habitaciones que se alquilen por encima del precio que corresponde, de todo lo que ocurre tras la firma del contrato, porque la parte de los anuncios depende de Consum y, por lo tanto, de la Conselleria d’Empresa", ha concretado la consellera.

Paneque ha asegurado que con las inspecciones no se pretende ir contra nadie y que el objetivo del Govern es "dar seguridad jurídica a la ciudadanía porque la mayoría de pequeños propietarios quiere tener su piso en alquiler tranquilamente" y ha insistido en que el Ejecutivo de Salvador Illa está "determinado" a que se mantenga "la función social de la vivienda" porque en los últimos años en ciertos sectores la vivienda se ha visto "como un bien financiero y eso no lo compartimos", ha subrayado. "Es necesario que se amplíe el parque de vivienda, estamos muy lejos de los objetivos marcados en el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge", ha insistido.