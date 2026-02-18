La consellera Sílvia Paneque considera "necesario del todo" el refuerzo de la Conselleria de Territori para "acelerar" el traspaso de Rodalies

Un mes después del accidente de Gelida, y sin haber conseguido aún restablecer del todo el servicio ferroviario, el Govern tiene claro que necesita reforzar la estructura organizativa de Rodalies de Catalunya. Lo encajó el president Salvador Illa en la primera entrevista concedida el martes tras su convalecencia al mismo tiempo que defendía la gestión de la consellera Sílvia Paneque al frente de la crisis. Este miércoles, la propia Paneque ha asegurado que es "necesario del todo" reforzar el equipo para de este modo poder "acelerar" el traspaso y ha advertido de que fue ella misma quien pidió este soporte al jefe del Ejecutivo.

De momento se desconoce cuántas personas y de qué perfiles se está pensando para este propósito, ha proseguido la consellera, que ha revelado que será el consejero delegado de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, quien concrete la propuesta. De hecho, el primer encargo que tiene Playà es la elaboración de un plan estratégico, donde se detallarían las necesidades de la empresa mixta, participada en un 50,1% por Renfe y un 49,9% por el Govern, a pesar de que cuenten con mayoría en el consejo de administración y esté presidido por la consellera.

Un tren de Rodalies en la estación de Badalona. / Zowy Voeten

Empezar por la R1

La "aceleración" del traspaso trae aparejado que Playà cuente con un equipo que le acompañe "en la introducción de la operativa con Renfe y Adif", ya que para concretar la transferencia de las competencias en las líneas (primero la R1 y posteriormente la R2 o la R3), el análisis detallado de la situación en la que están (un trabajo que está realizando Ifercat) o las tareas vinculadas a la mejora de la información, uno de los objetivos principales del Govern, que siempre consideran lejos de los estándares de calidad, ha proseguido.

"Playà requiere este refuerzo, necesitamos un equipo", ha subrayado Paneque, que ha revelado que cuando se arrancó el proceso de traspaso "no había ni un solo técnico ferroviario en el Departament de Territori mientras que ahora hay 18, más allá de la docena de personas nuevas de Ifercat", ha desvelado.

La segunda reunión del consejo de administración de la empresa mixta será la semana que viene, después de la constitución de la mercantil el pasado 16 de enero. Ese día, ha explicado la consellera, se hará el "nombramiento efectivo" de Òscar Playà porque, a pesar de que su nombre ha aparecido tanto de consejero delegado como de director de Rodalies de Catalunya simultaneando el cargo, él sigue orgánicamente siendo director de Metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y su cese se producirá en unos días.