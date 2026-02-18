Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MovistarIncendio ManlleuXilxesBorrasca PedroAyudas alquilerCaso MontoroAdamuzMarlaskaICECarlos ZanónViviendaPlanta del dineroMono Punch
instagramlinkedin

Expediente al Gobierno

La Comisión Europea envía una carta a España por incumplir esta normativa de las hipotecas

Bruselas expedienta al Gobierno español por transponer incorrectamente la directiva sobre créditos hipotecarios

Publicidad sobre hipotecas en una entidad financiera.

Publicidad sobre hipotecas en una entidad financiera. / Ferran Nadeu

El Periódico

El Periódico

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Comisión Europea ha informado este viernes del inicio de un expediente de infracción contra España por haber transpuesto de forma incorrecta a su legislación nacional varios aspectos de la directiva europea sobre créditos hipotecarios. El procedimiento se ha abierto con el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, que disponen ahora de un plazo de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por Bruselas, antes de que la Comisión pueda avanzar hacia un dictamen motivado.

La directiva, adoptada en 2014, tiene como objetivo crear un mercado único eficiente y competitivo en el ámbito del crédito hipotecario, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección para los consumidores en toda la Unión Europea. Bruselas considera que España no ha aplicado adecuadamente las disposiciones que permiten a los intermediarios de crédito autorizados en un Estado miembro operar en otros países de la UE sin necesidad de autorizaciones o registros adicionales por parte del país de acogida.

La Comisión subraya, además, que la normativa establece que la supervisión de estos intermediarios corresponde principalmente al lugar de origen, lo que limita el control por parte del país en el que prestan sus servicios. El Ejecutivo comunitario también apunta que España no ha incorporado correctamente las reglas que garantizan el acceso de prestamistas de otros estados a las bases de datos utilizadas para evaluar la solvencia de los consumidores.

Noticias relacionadas

Si la respuesta de las autoridades españolas no resulta satisfactoria, la Comisión podría decidir avanzar en el procedimiento con la emisión de un dictamen motivado, como siguiente paso formal del expediente que, en última instancia, prevé que Bruselas pueda elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  2. Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley
  3. Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
  4. Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
  5. El TSJC ordena a Educació expedir el título de la ESO a Quim Llisorgas, actor con síndrome de Joubert: 'He sufrido una injusticia educativa
  6. Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
  7. Mueren cinco jóvenes en Manlleu en el incendio del trastero de un edificio
  8. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet

Estos son los 5 coches con tracción 4x4 más baratos que puedes comprar en España

Estos son los 5 coches con tracción 4x4 más baratos que puedes comprar en España

La Comisión Europea envía una carta a España por incumplir esta normativa de las hipotecas

La Comisión Europea envía una carta a España por incumplir esta normativa de las hipotecas

Antonio, jubilado con una pensión de 1.000 euros: "Hay que hacer matemáticas, no nos excedemos en nada"

Antonio, jubilado con una pensión de 1.000 euros: "Hay que hacer matemáticas, no nos excedemos en nada"

La muerte del joven militante de extrema derecha en Lyon dinamita la unión de izquierdas: "La relación ha terminado"

La muerte del joven militante de extrema derecha en Lyon dinamita la unión de izquierdas: "La relación ha terminado"

Yolanda Díaz cierra filas con Marlaska tras el caso del DAO: "Ha hecho lo que se tenía que hacer"

Yolanda Díaz cierra filas con Marlaska tras el caso del DAO: "Ha hecho lo que se tenía que hacer"

Sabadell alcanza su máximo histórico de ocupaciones evitadas: "Hemos cambiado la estrategia policial"

Sabadell alcanza su máximo histórico de ocupaciones evitadas: "Hemos cambiado la estrategia policial"

La sentencia de Kitchen la redactará la jueza que investigó a Botín y Mario Conde porque el ponente inicial se jubilará durante el juicio

La sentencia de Kitchen la redactará la jueza que investigó a Botín y Mario Conde porque el ponente inicial se jubilará durante el juicio

Patricia Benítez rompe su silencio tras desaparecer de 'Aruseros' y anuncia acciones legales

Patricia Benítez rompe su silencio tras desaparecer de 'Aruseros' y anuncia acciones legales