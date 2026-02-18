Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MovistarIncendio ManlleuVíctimas ManlleuXilxesMarlaskaICEMadridCarlos ZanónSiamesasViviendaPlanta del dineroMono Punch
instagramlinkedin

Incidencia masiva

Una caída en Movistar deja sin conectividad a unas 100.000 pymes en España

Usuarios de Orange, Vodafone y otros servidores también están reportando afectaciones en los servicios de internet y telefonía

Se reduce la brecha digital: ocho de cada diez séniors usan internet para acceder al banco, informarse o comprar

Tienda de Movistar en Madrid.

Tienda de Movistar en Madrid. / TELEFÓNICA - Archivo

Víctor Vargas Llamas

Víctor Vargas Llamas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los usuarios de Movistar están teniendo problemas para conectarse a internet y hacer llamadas este miércoles a causa de una avería de su plataforma que ha dejado sin conectividad (voz y datos) a unas 100.000 pymes en España, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la avería. El problema se ha originado después de las ocho de la mañana, según el portal Downdetector, que ofrece en tiempo real las interrupciones en todo tipo de servicios, y

Los servidores de Orange, Vodafone y Digi también están experimentando problemas, según reportan sus propios usuarios. Según la plataforma Downdetector,esde las 7.00h de este miércoles han empezado a crecer los problemas en los servidores de estas compañías así como en plataformas como Youtube, entre otras.

Alrededor de las 9.00 horas, la propia Movistar ha admitido en redes la incidencia ante las quejas de numerosos usuarios y ha afirmado que hará "todo lo posible” para restablecer la normalidad del servicio cuanto antes.

DownDetector ha reportado que Telefónica está teniendo graves problemas de conexión hoy día 18 de febrero con una incidencia que afecta a todas las redes de Movistar.

Noticias relacionadas

La incidencia en estos servidores afecta de forma graves a empresas que tienen contratados sus servicios digitales y de telefonía, quedando afectada su actividad laboral de hoy.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  2. Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
  3. Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
  4. Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley
  5. El TSJC ordena a Educació expedir el título de la ESO a Quim Llisorgas, actor con síndrome de Joubert: 'He sufrido una injusticia educativa
  6. Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
  7. Mueren cinco jóvenes en Manlleu en el incendio del trastero de un edificio
  8. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet

El tiempo de espera para financiar un medicamento se reduce más de un 50% en España, según Sanidad

El tiempo de espera para financiar un medicamento se reduce más de un 50% en España, según Sanidad

Las personas mayores de 60 años podrán recibir la pensión de orfandad

Las personas mayores de 60 años podrán recibir la pensión de orfandad

Rufián insiste en el frente común e invita a Junqueras a asistir al acto de este miércoles en Madrid

Collboni propone regular el uso del burka en espacios públicos de Barcelona

Collboni propone regular el uso del burka en espacios públicos de Barcelona

La Síndica de Greuges de Catalunya celebra que Martorell sitúe en 25 litros el límite para coger agua de fuentes

La Síndica de Greuges de Catalunya celebra que Martorell sitúe en 25 litros el límite para coger agua de fuentes

Nunca es tarde para comprarse un Porsche y, si no, que se lo digan a este matrimonio que cumple su 70 aniversario

Nunca es tarde para comprarse un Porsche y, si no, que se lo digan a este matrimonio que cumple su 70 aniversario

Feijóo, sobre la querella por agresión sexual del DAO de la Policía: “España se está cayendo a pedazos”

Javier Bardem, Tilda Swinton y otros artistas critican a la Berlinale por su silencio sobre Gaza

Javier Bardem, Tilda Swinton y otros artistas critican a la Berlinale por su silencio sobre Gaza