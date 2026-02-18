Incidencia masiva
Una caída en Movistar deja sin conectividad a unas 100.000 pymes en España
Usuarios de Orange, Vodafone y otros servidores también están reportando afectaciones en los servicios de internet y telefonía
Se reduce la brecha digital: ocho de cada diez séniors usan internet para acceder al banco, informarse o comprar
Los usuarios de Movistar están teniendo problemas para conectarse a internet y hacer llamadas este miércoles a causa de una avería de su plataforma que ha dejado sin conectividad (voz y datos) a unas 100.000 pymes en España, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la avería. El problema se ha originado después de las ocho de la mañana, según el portal Downdetector, que ofrece en tiempo real las interrupciones en todo tipo de servicios, y
Los servidores de Orange, Vodafone y Digi también están experimentando problemas, según reportan sus propios usuarios. Según la plataforma Downdetector,esde las 7.00h de este miércoles han empezado a crecer los problemas en los servidores de estas compañías así como en plataformas como Youtube, entre otras.
Alrededor de las 9.00 horas, la propia Movistar ha admitido en redes la incidencia ante las quejas de numerosos usuarios y ha afirmado que hará "todo lo posible” para restablecer la normalidad del servicio cuanto antes.
DownDetector ha reportado que Telefónica está teniendo graves problemas de conexión hoy día 18 de febrero con una incidencia que afecta a todas las redes de Movistar.
La incidencia en estos servidores afecta de forma graves a empresas que tienen contratados sus servicios digitales y de telefonía, quedando afectada su actividad laboral de hoy.
