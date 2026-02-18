El avance de la peste porcina pone en alerta a los ganaderos, que ya han perdido 413 millones de euros por el virus

La localización de tres jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA) en Molins de Rei y en Sant Feliu de Llobregat fuera de los límites de la denominada 'zona cero', los municipios situados en un radio de seis kilómetros alrededor del foco inicial de la enfermedad, ha puesto en alerta a los ganaderos catalanes, que ven con preocupación el avance de un virus que puede tener consecuencias fatales sobre la cabaña de porcino. El sindicato Unión de Uniones (UdU), al que pertenece Unió de Pagesos, ha instado este miércoles al Gobierno español a poner más medios para evitar la propagación.

La organización advierte de que, desde la declaración del primer caso de la enfermedad, y sin que el virus haya salido del perímetro de 20 kilómetros, los ganaderos españoles ya han perdido alrededor de 412,78 millones de euros por el impacto que la peste porcina tiene sobre las exportaciones del sector cárnico y por las bajadas de precios en origen que se han aplicado. Catalunya es, según UdU, el territorio más golpeado, seguida de Aragón, Castilla y León y Murcia. "El sector porcino estatal aporta entre el 16% y el 17% de la producción final agraria y es un pilar fundamental para el desarrollo económico y el mantenimiento de la población en numerosas zonas rurales", subraya el sindicato

"Ya se ha cruzado la línea. Habrá que poner una nueva línea y más personal vigilando los puntos de paso y todos los recursos que sean necesarios para que esto no siga extendiéndose", ha reclamado Rossend Saltiveri, responsable del sector porcino de Unión de Uniones. "Tenemos que ser firmes con esto. Es cierto que muchos factores pueden ser incontrolables, pero todo lo que lo que se pueda hacer, hay que hacerlo, y no se puede andar escatimando recursos"; ha añadido el ganadero leridano.

Nueva estrategia de ataque

La organización ha expresado su desacuerdo con la retirada de la UME de la zona, donde la semana pasada seguían trabajando unas 300 personas, entre otros del Cos d'Agents Rurals. , entre otras efectivos. Los agricultores consideran que en un momento como este "la contención es lo primordial, más allá de saber cuál es el origen". Y aunque afirma que es consciente de que la zona es complicada, boscosa y poblada, reclama adaptar las medidas a esta complejidad, con lo que la presencia de los efectivos del Ejército debería continuar, insiste, "hasta que no haya quedado vaciada de jabalíes la zona de alto riesgo [la Conselleria d'Agricultura estima que todavía quedan un centenar de animales allí], y transcurra un periodo de vigilancia prudencial tras ello".

De momento, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicado que se va a poner en marcha una nueva estrategia para la que se movilizarán "todos los recursos materiales, tecnológicos y humanos que hagan falta". Para ello, se ha pedido ya la colaboración del Gobierno central y de los autonómicos a los que se han solicitado la cesión "de incineradoras portátiles, de unidades caninas, de plantas móviles de desinfección, de trampas y de drones", ha detallado Ordeig. Se colocará asimismo un doble cierre en algunas infraestructuras clave del Baix Llobregat, como la autovía A-2 y la B-23, y "se intensificará la búsqueda de cadáveres de jabalíes con patrullas caninas y se reforzará al colectivo cazador, para facilitarles la toma de muestras".