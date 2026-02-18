Presidente de Aena, Maurici Lucena: "La inversión en el aeropuerto de Barcelona-El Prat va cinco años tarde por culpa del anterior president del Govern, que la bloqueó"

El aeropuerto de Barcelona-El Prat lleva "cinco años de retraso" en las inversiones "por culpa del anterior presidente de la Generalitat, que las bloqueó". Así de tajante se ha mostrado el presidente de Aena, Maurici Lucena, en la explicación del nuevo ciclo inversor de la compañía, que prevé más de 9.900 millones de euros para el periodo 2027-2031. Sin concretar qué parte de este presupuesto pellizcará el aeródromo barcelonés (tampoco el resto de la red española), Lucena ha asegurado que la "excepción" de Barcelona "no es culpa de Aena".

Ni él ni el resto de responsables de Aena que han comparecido en Madrid han querido detallar qué parte de los 9.991 millones de euros en inversión regulada previstos por la compañía para el próximo quinquenio del DORA III se destinarán a Barcelona y se han remitido a los más de 3.000 millones que ya se anunciaron en su momento. Sí han revelado que los trabajos en las terminales T1 y T2, donde se concentrará la inversión, será lo más visible, ya que el resto será para el Plan Director del aeropuerto, que detallará las medidas ambientales que allanarán el futuro camino a la controvertida ampliación de la pista y a la nueva terminal satélite.

Licitación de la T2 en breve

La directora general de Aeropuertos de la empresa, Elena Mayoral, ha detallado las obras que se realizarán en las distintas instalaciones del Estado y, en el caso de Barcelona, ha concretado que se concentrarán en los trabajos en la T2, “que se licitarán en los próximos días”, y en la remodelación de la T1. Mayoral ha justificado que la ampliación de la pista del mar (hacia La Ricarda) y construcción de satélite no entren en esta planificación, ya que dependen del Plan Director que ahora está en elaboración y que precisa el aval europeo, ha recordado.

Pasajeros en el aeropuerto de El Prat. / EP

Lucena ya había arrancado la presentación del DORA 2027-2031 asegurando que se trata de una herramienta magnífica", puesto que "cambiará la faz" de los aeropuertos españoles para los próximos 30 años. En el caso del aeródromo barcelonés, los trabajos que se afrontarán hasta esa fecha, efectivamente, supondrán una transformación física que las personas usuarias comprobarán (y seguramente sufrirán en parte) sobre todo en la terminal T1.

De hecho, solo esas obras supondrán unos 700 millones. Se trasladará la fachada del edificio 38 metros hacia adelante, que servirán para ganar 70.000 metros cuadrados en dirección a los edificios de los párquings y también por los costados. Los trabajos arrancarán en 2028 y se prolongarán hasta el 2032.

Aspirar a 60 millones de pasaje

El vicepresidente ejecutivo, Javier Marín, ha asegurado que el nuevo DORA es necesario porque "no se puede alcanzar los 60 millones previstos en El Prat para el quinquenio si no se afrontan las obras que aparecen en nuestro documento". Ahora mismo, ha recordado, a pesar de que la "capacidad nominal" de las instalaciones es de 55 millones de personas anuales, en el 2025 se han superado los 57 millones y, ya en el primer mes del 2026, se ha comprobado que la tendencia sigue siendo al alza.