Vivienda gratis y empleo fijo: el pueblo español que busca nuevos vecinos

La oferta es irresistible y así lo creen las más de cien personas que en menos de una semana se han interesado por la propuesta lanzada por Arenillas, un pequeño pueblo de 40 habitantes de Soria que ofrece casa gratis y empleo a la familia que decida instalarse en esta localidad de la denominada España Vaciada.

Esta propuesta nace de la necesidad de conseguir una población estable y no solo visitantes estacionales, un objetivo que el municipio ha logrado con diferentes iniciativas durante los últimos 40 años y que le convierten en uno de los pocos territorios de Soria que no pierde habitantes.

En los últimos años, el ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas han logrado rehabilitar siete viviendas y es una de ellas la que ofrecen de manera gratuita a aquella familia que decida establecerse allí.

Pero no solo eso. Además, ofertan empleo como albañil y la regencia del bar social del pueblo.

El presidente de la Asociación Cultural de Arenillas, Rodrigo Gismera, ha explicado a EFE que el puesto de trabajo como albañil está vinculado al mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales, con el doble objetivo de dar respuesta a una necesidad estructural del medio rural y aportar una estabilidad laboral a quien decida dar el paso.

Gismera celebra la "sorprendente" respuesta que ha obtenido la propuesta ya que, en menos de una semana, han recibido 116 solicitudes de interesados en iniciar una nueva vida en Arenillas.

"Estamos muy contentos de que la gente apueste, cada vez más, por una vida en el medio rural", ha dicho, al tiempo que ha explicado que las solicitudes recibidas provienen de todos los puntos de España.

"Hay de todo. Hay gente que está harta de la ciudad y quiere un cambio; gente de otros municipios que por cercanía o por trabajo les viene mejor esta zona; y gente que ve en esta oferta que incluye vivienda gratis y empleo garantizado una oportunidad de salir adelante", sostiene.

El bar, un servicio clave para la vida social

De forma complementaria, el ayuntamiento ofrece también la gestión del bar, uno de los pocos espacios de actividad diaria del municipio y que, en pueblos tan pequeños como Arenillas, cumple una función esencial ya que es el punto de encuentro vecinal y un elemento clave para la vida social.

"El bar es lo que da vida a un municipio, lo que crea unión y comunidad", comenta Gismera, quien reconoce que, aunque no es un requisito indispensable para conseguir esta oferta, cree que es una forma de que se impliquen, conozcan a los vecinos y se adapten a esta nueva vida.

Transporte escolar gratuito

El proyecto tiene en cuenta además la realidad de las familias con hijos, por lo que se garantiza el transporte escolar gratuito hasta el centro educativo de referencia en Berlanga de Duero, situado a 20 kilómetros, lo que permite residir en el municipio sin asumir desplazamientos diarios por cuenta propia y facilita la conciliación familiar.

Este servicio de transporte gratuito a la demanda en Berlanga de Duero es ofrecido por la Junta de Castilla y León para conectar pedanías con el núcleo principal.

"Es un servicio muy necesario para las familias del medio rural", incide Gismera, que asegura que la conciliación familiar es uno de los requisitos que motivan a las familias a tomar decisiones.

Un ejemplo contra la despoblación

Arenillas apenas supera los 40 habitantes pero en verano el censo se multiplica y puede llegar a rondar las 300 personas, especialmente en agosto durante las fiestas populares.

Y es que este municipio soriano se ha consolidado como un referente en la lucha contra la despoblación ya que es de los pocos en la provincia que han conseguido mantener intacta su población.

Iniciativas como el Boina Fest se ha consolidado como uno de los principales motores culturales del municipio ya que el festival no solo ha servido para atraer visitantes, sino también para reforzar el sentimiento de comunidad y la implicación vecinal, convirtiéndose en una pieza clave del modelo de pueblo que Arenillas defiende.

"Este festival no nació como un evento aislado sino como una iniciativa de participación local durante todo el año y con una proyección que va mucho más allá del entorno", destaca Gismera, que cifra en más de un millar de personas las que acuden al municipio cada año para disfrutar de este evento.

Por todo ello, el caso de Arenillas es un ejemplo de cómo la cultura puede desempeñar un papel activo en la lucha contra la despoblación con proyectos que refuerzan el arraigo y la identidad de un pueblo.

"Arenillas es comunidad, es unión vecinal y un destino perfecto para comenzar una vida tranquila", ha apostillado Gismera.