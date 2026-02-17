Unifit, la plataforma catalana que ya usan 500.000 estudiantes para "engancharse" a la Universidad

Los centros de educación superior —universidades públicas y privadas, sobre todo, pero también escuelas de formación profesional— están cambiando la forma de relacionarse con sus alumnos. Si durante años la norma fue ceñirse a una experiencia académica homogénea y poco personalizada, la tendencia apunta hacia un mayor acompañamiento para mostrar más preocupación por el bienestar del estudiante. Dos factores que no son baladí, si se tiene en cuenta que 2 de cada 10 estudiantes dejan de cursar el título universitario al que se matricularon en el primer año, o que la asistencia a clase es cada vez más baja.

El diagnóstico es compartido por buena parte del sector. Y las respuestas para solventarlo, con un abanico más amplio de opciones, empiezan también a serlo: reforzar el compromiso —lo que llaman engagement— y ampliar la concepción del conocido como student journey. Es decir, (anglicismos aparte), lograr que el estudiante sienta que la universidad le da soporte real, personaliza su experiencia y le ofrece herramientas adaptadas a sus necesidades concretas. Que "se enganchen" a la experiencia educativa. Y, al mismo tiempo, entender que la relación con el alumno ya no empieza con la matrícula ni termina con la graduación, sino en el momento en que este se informa o muestra interés, y se prolonga en forma de empleabilidad, reskilling, formación continua o comunidad alumni.

En Catalunya existe una compañía que está liderando este cambio. Su nombre es Unifit, startup con sede en Barcelona fundada en 2018 por Alex Torras, que ya se ha convertido en el sistema operativo digital de 65 centros de educación superior con el objetivo, en palabras de su fundador, de "que los alumnos dejen de ser un número". En el marco de la recién celebrada feria de tecnología educativa EduTech, Torras atiende a EL PERIÓDICO y explica que universidades como Esade, IQS, Elisava o UAX ya utilizan su plataforma. La previsión es cerrar acuerdos con 30 instituciones más este 2026.

Una única plataforma

En realidad, la propuesta de Unifit es idea sencilla. Se trata de integrar en una única plataforma todos los servicios y canales que la institución ofrece al estudiante. "No queremos ser una herramienta más", insiste el fundador, “sino una capa que se conecta con los sistemas que ya existen —herramientas de software conocidos como ERP o LMS— y unifica toda la información en un solo portal”. ¿El objetivo? Que el usuario tenga un acceso centralizado y personalizado a todo lo que necesita en su día a día académico.

Desde su creación, la plataforma ha crecido hasta alcanzar entre 400.000 y 500.000 usuarios activos, que generan cada día entre 9 y 10 millones de interacciones. Entonces, ¿cómo es posible que hasta ahora fuesen prácticamente unos desconocidos? Porque el cliente final es la universidad, no el público. Y Unifit, disponible tanto en versión móvil como web, puede adaptarse a cada uno con más de 90 funcionalidades configurables, lo que hace que "dos instituciones nunca tendrán el mismo producto", indica Torras.

Calendario académico, notas, aulas, planes docentes, profesorado, compañeros de clase, eventos, asociaciones, biblioteca, transporte, alojamiento, encuestas emocionales, bolsa de prácticas o control de asistencia mediante códigos QR forman parte del ecosistema. La plataforma también recoge datos de uso que permiten detectar patrones relevantes, como la correlación entre asistencia y evaluación docente o riesgos tempranos de abandono.

Origen

Si la idea dio en el clavo es porque nació de una experiencia personal que atraviesa a buena parte de los estudiantes universitarios. "Tenía que utilizar hasta siete plataformas distintas para buscar contenidos, exámenes, información o eventos", explica Torras, que cursó Administración de Empresas en Esade, "lo que provocaba que me perdiese charlas interesantes o no me llegasen comunicados".

Más tarde, ya trabajando en márketing, compartió esa inquietud con el director general de Elisava, universidad de diseño de Barcelona, quien se sintió plenamente identificado. Aquella conversación derivó en una beca de máster y en una investigación interna con estudiantes que acabaría siendo el embrión de Unifit.

Hoy, asegura que las universidades que utilizan su plataforma han logrado aumentar entre un 30% y un 45% la asistencia a clase y la participación en actividades no académicas. El modelo de negocio se basa en ofrecer licencias según el número de estudiantes y las funcionalidades contratadas. Así, la empresa cerró 2025 con una facturación de entre 800.000 y 900.000 euros y prevé alcanzar los dos millones en 2026, año en el que será plenamente rentable. Desde 2018 ha levantado entre 2 y 2,5 millones de euros y ha iniciado su expansión en Latinoamérica. "De momento, Colombia y México", indica. El equipo, lo forman 40 personas.

Incorporación de la IA

Unifit acaba de presentar su versión 3.0. La principal diferencia es la integración de la inteligencia artificial, que incorpora analítica avanzada, automatización de procesos internos y un asistente de lenguaje natural que permite al usuario interactuar con la universidad “como si hablara con una persona”. Esta nueva funcionalidad se presentó hace unos días ante más de 150 docentes y directores de centros educativos es el Roca Gallery, "un edificio futurista que encaja con el mensaje que queremos comunicar", concluye Torras.

—Ese futuro, ¿cómo se ve en universidades?

—Personalización, individualización y adelantarse a las necesidades del estudiante. Habrá un mayor acompañamiento, y la IA, que liberará tiempo ocupándose de tareas repetitivas, tendrá un papel central.