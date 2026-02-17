Transportes inyectará 225 millones para arreglar carreteras y prepara un plan de mejora de 1.629 millones

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado ante el Senado que movilizará 225 millones de euros para reparar los daños en las carreteras provocados por la sucesión de temporales —la Península encadena diez borrascas desde que empezó 2025— y ultima un plan extraordinario de 1.629 millones de euros para reforzar el asfalto y hormigón. No obstante, los fondos que el Ministerio desembolsará se destinarán únicamente a los 26.000 kilómetros que forman la Red de Carreteras del Estado, equivalente a apenas el 16% del total nacional, aunque concentra un grueso importante del tráfico. Estas carreteras, las más transitadas del país, concentran el 53,5% del tráfico y el 65,7% de la circulación de vehículos pesados.

Las miradas del Ministerio ahora están puestos en los daños que las diez borrascas que han golpeado a España han dejado en las vías terrestres del país, en medio de una crisis ferroviaria tras el accidente de Adamuz (Córdoba), que cumple un mes este martes. Además, también coincide con la primera jornada que se ha reanaduado el AVE entre Madrid y Andalucía, con interrupciones en los viajes entre Madrid-Huelva y Madrid-Málaga.

La Dirección General de Carreteras (DGC) ha cuántificado de forma preliminar que la restauración de estas estas carreteras costará 225 millones y subraya que entre las tareas de mantenimiento más urgentes, destaca la necesidad de recuperar drenajes, estabilizar taludes y restaurar firmes para garantizar la seguridad de las carreteras.

"No estamos ante ningún abandono", ha sostenido el ministro, ante las críticas de su gestión por parte del senador del Partido Popular (PP), Juan José Sanz Vitorio. "Estamos ante un esfuerzo creciente para ir mejorando nuestra red, que es una red muy extensa, la que tiene más autovías de toda la Unión Europea y la tercera más grande del mundo después de Estados Unidos y China, pero es una red muy madura, que, por tanto, requiere más gasto de conservación".

Noticias relacionadas

[Noticia de última hora, habrá actualización]