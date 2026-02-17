Tipos de interés
El precio del euríbor hoy, 17 de febrero: buenas noticias para los titulares de una hipoteca
El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa
El euríbor se estabiliza en el 2,217% y condena a subir 10 euros mensuales la cuota a las hipotecas con revisión semestral
El euríbor hace referencia al tipo de interés al que los principales bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario. Este indicador, actualizado cada mediodía, se emplea como referencia para establecer los tipos de interés en diversos productos financieros, incluyendo préstamos hipotecarios, así como créditos empresariales y productos de inversión.
Entre los efectos de esta cifra se encuentra su influencia en los costos de endeudamiento, tanto para individuos como para empresas, por lo que su constante seguimiento es esencial para inversionistas, prestamistas y prestatarios, quienes dependen de su evolución para tomar decisiones financieras informadas.
Valor del euríbor hoy, 17 de febrero
La media anual de 2025 se situó en el 2,222%, marcando un descenso de más de un punto (1,053) respecto a la media de 2024, que fue del 3,275%.
El año arrancó en enero de 2025 con un 2,525% y se despidió en diciembre en el 2,267%. En total, una diferencia de -0,258 puntos, marcando así un año de estabilidad para los hipotecados, una cifra que en principio no es exagerada, pero que supuso un leve alivio para muchas hipotecas.
El índice de hoy, 17 de febrero de 2026, queda en 2,216% (-0,020), mientras que la media del mismo mes se sitúa en 2,230% (-0,015).
Hipotecas y tipos de interés
Tras varias subidas consecutivas, el euríbor inició 2026 con un leve descenso que pone fin a la tendencia alcista de los últimos meses y ofrece un alivio contenido a los hogares con hipoteca variable.
El índice de referencia más utilizado en España para calcular los intereses que pagan los ciudadanos por sus hipotecas variables se situó en el 2,245% de media en enero.
Esto que supone una caída de 0,022 puntos respecto a diciembre y un retroceso mucho más significativo en comparación con enero de 2025, cuando se situaba en el 2,525%.
Así, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2025 es de 0,177 puntos.
Futuro de los tipos de interés
Las opiniones divergen sobre cuántos recortes podría realizar el BCE en 2026, todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.
Sin embargo, con los tipos oficiales estabilizados en torno al 2%, los inversores descartan movimientos bruscos a corto plazo y trasladan ese escenario al euríbor.
