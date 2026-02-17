Nueva área de restricciones
La peste porcina vuelve a salirse de la 'zona cero' y entra ya en el término municipal de Barcelona
La lista de localidades que quedan ahora dentro del perímetro de alto riesgo se eleva a 16, con la anexión de la capital catalana y de Sant Feliu de Llobregat, donde se ha hallado otro caso positivo
La Conselleria d'Agricultura ha confirmado un nuevo caso positivo de peste porcina africana (PPA) hallado en Sant Feliu de Llobregat, fuera de la denominada 'zona cero' del virus, lo que ha obligado a ampliar, por segunda vez en apenas una semana, el radio de seguridad de seis kilómetros. Esto supone la inclusión, por primera vez, de una parte del término municipal de Barcelona, concretamente del barrio de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes, un pequeño territorio que se encuentra inserido dentro de Sant Feliu. Además de este caso, se han hallado otros seis jabalíes muertos por la PPA, estos dentro del perímetro de alto riesgo, con lo que el balance de esta enfermedad suma ya 162 casos.
Según datos del Ministerio de Agricultura, se han analizado otros 1.112 casos que han resultado negativos, de los cuales 661 corresponden a animales capturados y 451 se han investigado por vigilancia pasiva (cadáveres enteros, restos hallados en el medio natural o animales con sintomatología abatidos) en la zona infectada y sus alrededores.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
- Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
- Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma máximo de temporada en domingo y lidera una noche de estrenos con 'Top Chef' y 'En tierra lejana' llegando en unidígito