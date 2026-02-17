Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Operadora telefónica

Nuevas tarifas en Orange: cambios importantes, si tienes contratado Dazn

La propiedad de MasOrange introduce novedades para todos sus clientes

MasOrange se alía con Starlink de Elon Musk para probar cobertura móvil por satélites en España

Logotipo de la sede central de Orange situada en el Parque Empresarial La Finca en Madrid

Logotipo de la sede central de Orange situada en el Parque Empresarial La Finca en Madrid / Silvia Martínez

Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

Orange, la compañía telefónica propiedad de MasOrange, ha introducido este lunes nuevas tarifas para los que tienen contratado el servicio Dazn, la plataforma de streaming de deportes.

Nuevos paquetes de deporte

Para empezar, los clientes de la compañía podrán acceder a los contenidos de deportes de motor a través del nuevo paquete Dazn Motor, con un contrato adicional de 19,99 €/mes.

Este se aplica a los usuarios con tarifas de entretenimiento, que tienen más de 90 canales de contenido, y también a los de Orange TV Libre que, además de los 90 canales, también disfrutan de la plataforma de streaming Sky Showtime y un partido de fútbol de cada competición. 

Los que contraten este paquete podrán seguir todas las competiciones del mundo del motor, incluyendo fórmula 1, MotoGP, Nascar (la categoría reina del automovilismo en los Estados Unidos) y WSBK (la competición mundial de motociclismo). 

En diciembre, Orange integró Dazn Baloncesto en las tarifas exclusivamente de fútbol, pero este jueves el paquete también se podrá contratar para el resto de abonados, tanto los que cuentan con más de 90 canales como si solo tienen fibra TV y Orange TV Libre.

Los clientes deberán pagar 9,99 €/mes para acceder a las competiciones ACB (LaLiga y Copa del Rey) y 180 partidos de la NBA, Playoffs y Finales de Conferencia

Más oferta de contenidos

Por otro lado, los clientes con Dazn Pro pasarán a tener Dazn Premium, es decir, que el precio de las facturas subirá, ya que este incluye tanto el fútbol como el baloncesto y el motor. 

Además, hay algunas tarifas de contrato de la operadora que les incluirán Dazn Fútbol o Dazn Premium, dependiendo de cada caso. Estas son las tarifas que tendrán Dazn Fútbol

  • Fútbol y Cine con 1 línea Elige 1 -plataforma de streaming entre Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+-.
  • Fútbol y Cine con 1 línea Elige 2.
  • Fútbol y Cine con 2 líneas Elige 1.
  • Fútbol y Cine con 2 líneas Elige 2.
  • Nuevas tarifas Fibra y Fútbol.
  • Autónomos con Todo el Fútbol.

Si los clientes residenciales que solo tengan Dazn La Liga quieren el paquete Dazn Fútbol, lo pueden contratar por 10 €/mes. 

Las tarifas que tendrán Dazn Premium son las siguientes: 

  • Fútbol y Cine con 2 líneas Elige 3.
  • Fútbol y Cine con 2 líneas Elige Todo.
  • Fútbol y Cine con 4 líneas Elige 3.
  • Fútbol y Cine con 4 líneas Elige Todo.
  • Autónomos que tengan el paquete Todo el fútbol y más deporte.

Otros cambios

Con más novedades, la compañía naranja permite a los usuarios ver los siguientes contenidos en todos los dispositivos si usan Orange TV o la aplicación oficial de Dazn:

  • LaLiga EA Sports del canal Dazn LL.
  • Fórmula 1 en el canal Dazn F1.
  • MotoGP en el canal Dazn MotoGP.
  • Baloncesto en los canales Dazn de baloncesto.

Según informa la propia página web de Orange, Ignacio García Legaz, director de Televisión de MasOrange, explica que “queremos que los clientes puedan elegir exactamente lo que quieren ver, disfrutando de paquetes específicos que se adapten a sus intereses”. 

