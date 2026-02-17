MAPA | La nueva lista de municipios de Barcelona con restricciones por la peste porcina

La localización de un jabalí muerto en Sant Feliu de Llobregat se ha convertido este martes en el tercer caso positivo al virus de la peste porcina africana (PPA) localizado fuera de la doneinada 'zona cero' o de alto riesgo de infección y ha obligado a la Generalitat a modificar los límites del perímetro de alto riesgo, en el que han quedado el mismo Sant Feliu y el pequeño enclave de Can castellví, perteneciente al barrio de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes de Barcelona. La lista de poblaciones en las que queda totalmente prohibido el acceso al medio natural se eleva de este modo a un total de 16, ya que las dos nuevas poblaciones afectadas se suman a las 14 localidades de Badia del Vallès, Barberà, Cerdanyola, El Papiol, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda y Terrassa.

MAPA DE LAS RESTRICCIONES POR LA PESTE PORCINA EN CATALUNYA

Con esta modificación, que ha entrado en vigor este martes, los vecinos van a tener que abstenerse de entrar en zonas boscosas o riberas de ríos, suspendan también cualquier actividad de caza y de trabajos forestales, excepto aquellas relacionadas con la limpieza de franjas de protección para incendios. Y, sobre todo, queda prohibido alimentar a los jabalíes que se encuentren por la zona o cualquier otra acción que pueda provocar el acercamiento o dispersión de estos animales.

De momento todo sigue igual. En la denominada zona de bajo riesgo, la situada en el perímetro de entre seis y 20 kilómetros alrededor del foco de Cerdanyola, las actividades de caza siguen estando prohibidas, excepto las actuaciones necesarias para la contención de la enfermedad. Tampoco pueden salir los rebaños de esa zona de bajo riesgo y se prohíbe de manera estricta la alimentación de jabalíes y cualquier otra acción que pueda provocar el acercamiento o dispersión de estos animales.

También se mantienen los mismos requisitos en el parque natural de Collserola donde, entre las seis de la mañana y las 10 de la noche, pueden realizarse actividades de ocio y deportivas en grupos, siempre que estos no superen las 10 personas. Estas actividades, subraya la orden del Govern, deberán llevarse a cabo siempre en caminos delimitados, es decir sin penetrar en las zonas boscosas. El parque cierra por las noches, a partir de las 22.00 horas y hasta las 6.00 horas del día siguiente, para que los técnicos puedan seguir llevando a cabo las pertinentes acciones de control de la fauna. Allí, por las noches, seguirá prohibido el acceso al medio natural a personas y animales domésticos, una limitación que no afecta a quienes tengan que llegar a sus viviendas o escuelas, establecimientos de restauración e instalaciones deportivas o hípicas.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha detallado que con el nuevo caso de Sant Feliu sigue sin haber "ninguna granja afectada" en los nuevos radios y que se mantiene el de 20 kilómetros de momento sin alterar las condiciones de acceso. Ordeig ha avanzado queha hablado este martes por la tarde con el ministro Luis Planas para solicitar la ayuda del Gobierno en esta nueva estrategia de ataque contra la PPA. "Vamos a movilizar todos los recursos materiales, tecnológicos y humanos que hagan falta, por eso hemos pedido al ministerio y a otras comunidades autónomas que nos cedan incineradoras portátiles, de unidades caninas, de plantas móviles de desinfección, de trampas y de drones", ha detallado. En este sentido, la secretaria general de la conselleria, Cristina Massot, ha explicado que se va a proceder a colocar un doble cierre en algunas infraestructuras clave del Baix Llobregat, "como la autovía A-2 y la B-23". Además, ha indicado Massot, "se intensificará la búsqueda de cadáveres de jabalíes con patrullas acompañadas por perros y se reforzará al colectivo cazador, para facilitarles la toma de muestras".

El titular de Agricultura ha admitido que es imposible saber si la dispersión del virus hacia Sant Feliu y hacia Molins de Rei está relacionada con la relajación de las limitaciones aplicadas desde el 23 de enero en 71 municipios. O si ha sido porque se han caído zonas de vallado con los fuertes vientos de los últimos días, lo que había permitido la salida de los animales de la 'zona cero'. Lo cierto, ha subrayado Ordeig, es que "existe un corredor natural que une la 'zona cero' con Molins y Sant Feliu, por Collserola, que ya sabíamos que iba a ser difícil de controlar, porque es un lugar de paso de la fauna", ha subrayado Ordeig.

En todo caso, el hecho de que el virus avance hacia el sur entra dentro de las previsiones que se hicieron hace ya 11 semanas, cuando se declararon los dos primeros casos. Es un territorio con más presencia de infraestructuras viarias y ferroviarias, y en la que el mar y el área metropolitana pueden funcionar como barrera, "Si lo hubiera hecho hacia el norte, la situación sería mucho más preocupante, porque es una zona más boscosa, de más difícil contención, y supondría que se estaría extendiendo hacia Girona y hacia la Catalunya central, donde hay mayor concentración de granjas de porcino", ha señalado Ordeig. Además del caso de Sant Feliu, Agricultura ha notificado este martes la localización de otros seis jabalíes muertos por la PPA, estos dentro del perímetro de alto riesgo, con lo que el balance de esta enfermedad suma ya 162 casos.