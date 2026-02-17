Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio ManlleuBajas laboralesCatalunyaQuim LlisorgasCarlo MasalaGas de la risaSílvia OrriolsAdamuzJesse JacksonBurkaFeliciano LópezDepresiónEclipse
instagramlinkedin

Jubilación activa: el caso de Ángel, un jubilado con 850 euros de pensión que se reinventó con una excavadora

Esta modalidad permite compatibilizar pensión y trabajo, una opción a la que recurren quienes no llegan a fin de mes

El duro testimonio de Pepe Menghini, jubilado: “He cotizado más de 45 años y me han recortado la pensión en un 24% cada mes”

El caso de Ángel, un jubilado con 850 euros de pensión que se reinventó con una excavadora

El caso de Ángel, un jubilado con 850 euros de pensión que se reinventó con una excavadora / FREEPIK

Patricia Páramo

Patricia Páramo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La jubilación activa es una fórmula que permite compatibilizar el cobro de la pensión con la realización de una actividad laboral por cuenta propia o ajena. Se trata de una opción regulada dentro del sistema público de pensiones que abre la puerta a que quienes ya han accedido a la jubilación puedan seguir trabajando, siempre que cumplan determinados requisitos. No supone renunciar a la condición de pensionista, sino combinar ingresos.

Este mecanismo está pensado, en muchos casos, para quienes desean mantener cierta actividad profesional o continuar vinculados a su oficio una vez alcanzada la edad ordinaria de retiro. La normativa permite compatibilizar un porcentaje de la pensión con el trabajo, lo que puede convertirse en un complemento económico relevante para determinados perfiles.

Sin embargo, no siempre se trata de una elección motivada por la vocación o por el deseo de seguir activos. Para algunas personas, la jubilación activa se convierte en una necesidad. Es la vía que encuentran para poder afrontar gastos básicos cuando la pensión resulta insuficiente para cubrir alquiler, suministros y alimentación. Detrás de las estadísticas hay historias personales que reflejan esa realidad.

El caso de Ángel

Ángel es uno de esos casos. Como cuenta en una entrevista a Telemadrid, tras toda una vida trabajando como electricista desde los 16 años, accedió a una pensión de 850 euros mensuales. El problema es que su alquiler asciende a 840 euros. “Era imposible vivir con una pensión de 850 euros y pagar 840 de alquiler. Con el agua, la luz y los gastos no me llegaba”, explica. La cuenta era sencilla: tras abonar la vivienda, apenas quedaba margen para cubrir los suministros y el resto de necesidades básicas.

Ante esa situación, decidió buscar una alternativa. “Así que me tuve que meter en una inversión, en un negocio que no lo conocía porque mi oficio no es ese. Mi oficio es electricista y había que tirar para delante, otra cosa no hay”, relata. No eligió continuar trabajando para aspirar a más comodidades o caprichos, sino para subsistir. “He tenido que coger este tipo de trabajo porque no tenía otro para poder subsistir”, resume.

60.000 euros de inversión

La decisión no fue menor. Ángel realizó una inversión cercana a los 60.000 euros para comprar una excavadora y comenzar a trabajar con ella. Nunca había manejado una máquina de ese tipo. “Nadie me enseñó a manejar una máquina. Compré la máquina, me subí a la máquina y a trabajar”, cuenta. Su experiencia previa no estaba en el sector de la maquinaria pesada, pero sí conocía el entorno rural por tradición familiar: su padre era ganadero y él se crió en el campo.

Durante décadas, su vida profesional estuvo ligada a la electricidad. Empezó a trabajar muy joven y no dejó el oficio hasta su jubilación. Pero con la edad, explica, las oportunidades laborales se reducen. “Con la edad que yo tenía nadie te da trabajo, entonces tienes que hacer otras cosas para poder vivir”, señala. Reinventarse no fue una opción vocacional, sino una respuesta a la falta de alternativas en el mercado laboral y a la insuficiencia de su pensión.

Noticias relacionadas

Hoy combina su condición de jubilado con el trabajo al frente de su excavadora para generar ingresos adicionales que complementen esos 850 euros mensuales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  2. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
  3. Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
  4. Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
  5. Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
  6. Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
  7. Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma máximo de temporada en domingo y lidera una noche de estrenos con 'Top Chef' y 'En tierra lejana' llegando en unidígito
  8. Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera

La gran red de 100.000 km de tuberías de gas se reivindica como el escudo energético de España en situaciones extremas

La gran red de 100.000 km de tuberías de gas se reivindica como el escudo energético de España en situaciones extremas

Pedro Sánchez y Felipe González: un frío y rápido saludo tras las duras críticas del expresidente

Pedro Sánchez y Felipe González: un frío y rápido saludo tras las duras críticas del expresidente

El Govern defiende que el plan de incentivos a los CAP "mejorará" el diagnóstico para dar bajas y no contempla retirarlo

El Govern defiende que el plan de incentivos a los CAP "mejorará" el diagnóstico para dar bajas y no contempla retirarlo

El periodista Anderson Cooper deja el programa '60 minutes' después de casi 20 años

El periodista Anderson Cooper deja el programa '60 minutes' después de casi 20 años

Magnus Carlsen reúne tres de las cuatro coronas mundiales de ajedrez tras ganar el freestyle

Magnus Carlsen reúne tres de las cuatro coronas mundiales de ajedrez tras ganar el freestyle

Muchos lo hacen en Catalunya sin saber que Hacienda podría multarles: qué pasa cuando vives en casa de tus padres

Muchos lo hacen en Catalunya sin saber que Hacienda podría multarles: qué pasa cuando vives en casa de tus padres

Isa Pantoja explica por qué decidió poner tierra de por medio con su madre y con su hermano: "Quiero cerrar esos capítulos"

Isa Pantoja explica por qué decidió poner tierra de por medio con su madre y con su hermano: "Quiero cerrar esos capítulos"

Putin, intercambio de favores, oligarcas: la vertiente rusa del caso Epstein

Putin, intercambio de favores, oligarcas: la vertiente rusa del caso Epstein