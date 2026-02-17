Muchos lo hacen en Catalunya sin saber que Hacienda podría multarles: qué pasa cuando vives en casa de tus padres

En Catalunya, el 85% de los jóvenes menores de 30 años sigue viviendo con sus padres, según el último informe del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Con este panorama, no sorprende que se haya disparado el interés por los rumores que apuntan a posibles sanciones de Hacienda cuando los hijos residen gratis en el hogar familiar. Pero la normativa fiscal no dice lo que muchos creen, y conviene distinguir entre convivencia habitual y obligaciones tributarias reales.

Contrariamente a lo que se haya podido entender recientemente, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y el Ministerio de Hacienda han negado que exista un nuevo gravamen o sanción automático por el hecho de que un hijo (menor o mayor de edad) resida en la vivienda familiar sin pagar alquiler. Según estas instituciones, nunca se ha considerado un riesgo fiscal que la convivencia familiar dé lugar a una obligación tributaria específica y no ha habido cambios en este sentido en el marco del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Qué ocurre realmente según Hacienda

Algunas cuestiones importantes:

Vivir gratis en casa de tus padres no es una multa ni un impuesto adicional. La convivencia familiar en la vivienda habitual no desencadena una sanción ni un nuevo impuesto, aunque algunos titulares así lo hayan sugerido en las últimas semanas.

La convivencia familiar en la vivienda habitual no desencadena una sanción ni un nuevo impuesto, aunque algunos titulares así lo hayan sugerido en las últimas semanas. No se considera donación. La Agencia Tributaria ha aclarado que la mera cesión del uso de la vivienda familiar no implica automáticamente una donación ni genera obligaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ni en el IRPF por ese motivo específico.

La Agencia Tributaria ha aclarado que la mera cesión del uso de la vivienda familiar no implica automáticamente una ni genera obligaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ni en el IRPF por ese motivo específico. Segundas residencias. Cuando un hijo vive gratis en una segunda vivienda de sus padres, la situación fiscal recae en los padres propietarios, pero no porque la convivencia genere un impuesto directo, sino porque la ley del IRPF ya exige declarar una imputación de rentas inmobiliarias por un inmueble que no es la residencia habitual del contribuyente.

Esta imputación, regulada en la propia normativa del IRPF en su artículo 85, obliga a incluir en la declaración un rendimiento teórico equivalente al 1,1% o el 2% del valor catastral del inmueble, según determinadas condiciones, aunque no se perciba renta real por alquiler.

Según especialistas consultados, este tratamiento fiscal existe desde hace años y no ha cambiado recientemente (y mucho menos como reacción específica a la convivencia de hijos en la vivienda familiar).

Qué pueden hacer las familias

Para evitar posibles malentendidos o comprobaciones fiscales, los expertos recomiendan documentar la cesión gratuita del uso de un inmueble familiar, especialmente cuando se trata de segundas residencias.

Una fórmula habitual en la práctica jurídica española es el contrato de comodato o un documento de precario que acredite que el uso de la vivienda es gratuito y sin contraprestación económica.

Este tipo de documentación ayuda a evitar que la Agencia Tributaria presuma la existencia de una renta encubierta o una situación de simulación, pero no altera el hecho de que no existe una multa automática ni un impuesto nuevo por vivir en casa de tus padres.

Al final, todo esto se resume en tres claves:

No hay multa ni nuevo impuesto por hijos que viven gratis en casa de sus padres en Catalunya ni en ninguna otra comunidad. La obligación fiscal que puede surgir tiene que ver con la imputación de rentas inmobiliarias del propietario, no con la convivencia familiar. Formalizar la cesión gratuita mediante contrato puede aportar seguridad jurídica ante una posible comprobación, aunque no es obligatorio para la convivencia habitual en el domicilio familiar.

En definitiva, no es cierto que Hacienda esté “multando” a familias por compartir techo; lo que existe es un régimen fiscal establecido de larga trayectoria que sigue vigente y que solo afecta, de forma indirecta, a propiedades que no constituyen la residencia habitual.