Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio ManlleuVíctimas ManlleuAP7MadridCubaSiamesasViviendaCatalunyaCastellónBarcelona
instagramlinkedin

Ecos de los temporales

El Gobierno limita durante una semana los precios de hoteles en municipios de Extremadura

La medida afecta a 14 municipios de Andalucía y Extremadura y entra en vigor este 18 de febrero, debido a los efectos del tren de borrascas

Fotogalería | Imágenes del desalojo de La Isleta por la crecida del Alagón en Coria, la pasada semana.

Fotogalería | Imágenes del desalojo de La Isleta por la crecida del Alagón en Coria, la pasada semana. / Nieves Agut / Diputación de Cáceres

E. P.
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Consejo de Ministros aprueba este martes limitar de forma temporal, durante una semana, los precios de los servicios hoteleros en 14 municipios de Andalucía y Extremadura, entre ellos Burguillos del Cerro y Medellín (Badajoz), en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo, según informa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Esta limitación, propuesta por el ministro Pablo Bustinduy, entra en vigor este miércoles, 18 de febrero, y se extiende hasta el próximo día 25 como medida preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo. El objetivo es evitar un posible incremento súbito de precios por parte de plataformas intermediarias en las que se comercializan los alojamientos.

Municipios afectados

Los municipios incluidos en esta limitación son Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera (Cádiz); Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra (Granada); Cazorla y Santisteban del Puerto (Jaén); Benaoján y Ronda (Málaga), y Burguillos del Cerro y Medellín (Badajoz).

Con esta decisión, el Gobierno utiliza por primera vez el Real Decreto-ley aprobado la semana pasada, que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para aplicar una limitación temporal de precios y garantizar el acceso equitativo a bienes y servicios.

Aplicación del decreto

Al amparo de esta nueva normativa, el Consejo de Ministros declara una situación de emergencia en los 14 municipios mencionados, que son aquellos en los que hay más de diez personas desalojadas y en los que estas representan al menos el 0,1% de la población del municipio, criterios fijados en el propio decreto.

Con la entrada en vigor del acuerdo, los establecimientos hoteleros y de hospedaje en estos municipios no pueden incrementar su precio respecto al que tenían el mes previo al inicio de la emergencia.

Además, están obligados a informar de que existe una limitación de precios y de cuáles son los importes aplicables de manera "transparente". En caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.

Noticias relacionadas y más

En el acuerdo aprobado este martes, el Consejo de Ministros incluye también un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que colaboran en facilitar realojos con agilidad de la mano de las administraciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  2. Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
  3. Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
  4. Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley
  5. El TSJC ordena a Educació expedir el título de la ESO a Quim Llisorgas, actor con síndrome de Joubert: 'He sufrido una injusticia educativa
  6. Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
  7. Mueren cinco jóvenes en Manlleu en el incendio del trastero de un edificio
  8. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet

Ya puedes saber si tienes que pagar o no en la Declaración de la Renta 2025: consulta este simulador

Ya puedes saber si tienes que pagar o no en la Declaración de la Renta 2025: consulta este simulador

¿Qué hago si mi casa ha quedado destrozada por una inundación? Consumo publica una guía con los detalles

¿Qué hago si mi casa ha quedado destrozada por una inundación? Consumo publica una guía con los detalles

La novia de Vinicius, la empresaria Virginia Fonseca, debuta como reina en el carnaval de Río de Janeiro

La novia de Vinicius, la empresaria Virginia Fonseca, debuta como reina en el carnaval de Río de Janeiro

DIRECTO CASO EPSTEIN | Reino Unido "evalúa" posibles delitos de trata de mujeres relacionados con el caso Epstein

DIRECTO CASO EPSTEIN | Reino Unido "evalúa" posibles delitos de trata de mujeres relacionados con el caso Epstein

Los 10 mejores gags musicales de los 20 años de 'Polònia'

Los 10 mejores gags musicales de los 20 años de 'Polònia'

El Hotel Hilton Diagonal Mar de Barcelona inicia una larga reforma integral sin cerrar y tendrá un estilo más mediterráneo

El Hotel Hilton Diagonal Mar de Barcelona inicia una larga reforma integral sin cerrar y tendrá un estilo más mediterráneo

Bistró Piropo: tras la cocina festiva de las madres yeyés

Bistró Piropo: tras la cocina festiva de las madres yeyés

Comienza la Cuaresma: aquí están los mejores buñuelos de Barcelona

Comienza la Cuaresma: aquí están los mejores buñuelos de Barcelona