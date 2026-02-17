Endesa lleva 11,5 millones de euros invertidos en proteger su red catalana de las inclemencias climáticas

Endesa lleva invertidos, en lo que llevamos de invierno, 11,5 millones de euros para reforzar la red catalana ante las inclemencias climáticas. Según difunde la compañía en un comunicado, la filial de redes de Endesa (e-distribución), despliega cada año un "exhaustivo plan de inspección, mantenimiento y refuerzo" de la red para hacer frente al incremento estacional del consumo y al impacto que los fenómenos meteorológicos extremos tienen sobre la red eléctrica. Este año, la llamada Campaña Invierno se ha saldado con esos 11,5 millones de euros de inversión, cuyo objetivo es "minimizar el riesgo de incidencias y reducir al máximo el tiempo de reposición del suministro cuando estas se producen".

El trasfondo es que Endesa cuenta con más de 100.000 kilómetros de red de distribución en Catalunya, que están directamente expuestos a inundaciones, ventadas, rayos, heladas o nevadas. "Para hacer frente a estos fenómenos cada vez más frecuentes e intensos, la compañía refuerza y digitaliza la red para hacerla más resiliente, inspecciona las infraestructuras y ejecuta planes de emergencia para responder a las incidencias", se explica la compañía.

Así, este año, e-distribución ha revisado solo en Catalunya 3.329 kilómetros de líneas de media y alta tensión y ha realizado 7.184 inspecciones en subestaciones y centros de distribución.

Técnica de inspección

Para estas inspecciones se utilizan drones y helicópteros equipados con tecnología LIDAR, que permite crear mapas en 3D de las redes y de todo su entorno. Este mapa tridimensional también se utiliza en las tareas de tala y poda de la masa forestal cercana a las líneas aéreas, ya que permite comprobar si la distancia entre la vegetación y la línea es la adecuada. En esta campaña de invierno se han realizado tareas de tala y poda en más de 1.500 kilómetros de líneas, para evitar la caída de árboles y ramas sobre los cables.

Otro de los elementos de riesgo para las redes es la acumulación de nieve en las líneas, especialmente cuando se registra una elevada humedad, la denominada 'nieve húmeda', que puede provocar la rotura de líneas eléctricas o incluso la caída de torres. O los llamados manguitos de hielo, aún más pesados.

"Si se anticipa que se darán las condiciones meteorológicas adversas que provocan esta acumulación de 'nieve húmeda', se desplazan brigadas a las instalaciones para intentar evitar que la nieve se adhiera y provoque graves consecuencias", profundiza Endesa. "También se llevan a cabo actividades preventivas mediante la instalación de elementos en las líneas que dificultan la adhesión o con 'aperturas instantáneas de corta duración' de las líneas para provocar un efecto oscilatorio en las catenarias que haga caer al suelo la nieve adherida", concluyen.