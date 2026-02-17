Energía
Endesa lleva 11,5 millones de euros invertidos en proteger su red catalana de las inclemencias climáticas
La compañía ha llevado a cabo 7.100 inspecciones en subestacions y centros de distribución y ha revisado 3.300 kilómetros de líneas de media y alta tensión
Endesa lleva invertidos, en lo que llevamos de invierno, 11,5 millones de euros para reforzar la red catalana ante las inclemencias climáticas. Según difunde la compañía en un comunicado, la filial de redes de Endesa (e-distribución), despliega cada año un "exhaustivo plan de inspección, mantenimiento y refuerzo" de la red para hacer frente al incremento estacional del consumo y al impacto que los fenómenos meteorológicos extremos tienen sobre la red eléctrica. Este año, la llamada Campaña Invierno se ha saldado con esos 11,5 millones de euros de inversión, cuyo objetivo es "minimizar el riesgo de incidencias y reducir al máximo el tiempo de reposición del suministro cuando estas se producen".
El trasfondo es que Endesa cuenta con más de 100.000 kilómetros de red de distribución en Catalunya, que están directamente expuestos a inundaciones, ventadas, rayos, heladas o nevadas. "Para hacer frente a estos fenómenos cada vez más frecuentes e intensos, la compañía refuerza y digitaliza la red para hacerla más resiliente, inspecciona las infraestructuras y ejecuta planes de emergencia para responder a las incidencias", se explica la compañía.
Así, este año, e-distribución ha revisado solo en Catalunya 3.329 kilómetros de líneas de media y alta tensión y ha realizado 7.184 inspecciones en subestaciones y centros de distribución.
Técnica de inspección
Para estas inspecciones se utilizan drones y helicópteros equipados con tecnología LIDAR, que permite crear mapas en 3D de las redes y de todo su entorno. Este mapa tridimensional también se utiliza en las tareas de tala y poda de la masa forestal cercana a las líneas aéreas, ya que permite comprobar si la distancia entre la vegetación y la línea es la adecuada. En esta campaña de invierno se han realizado tareas de tala y poda en más de 1.500 kilómetros de líneas, para evitar la caída de árboles y ramas sobre los cables.
Otro de los elementos de riesgo para las redes es la acumulación de nieve en las líneas, especialmente cuando se registra una elevada humedad, la denominada 'nieve húmeda', que puede provocar la rotura de líneas eléctricas o incluso la caída de torres. O los llamados manguitos de hielo, aún más pesados.
"Si se anticipa que se darán las condiciones meteorológicas adversas que provocan esta acumulación de 'nieve húmeda', se desplazan brigadas a las instalaciones para intentar evitar que la nieve se adhiera y provoque graves consecuencias", profundiza Endesa. "También se llevan a cabo actividades preventivas mediante la instalación de elementos en las líneas que dificultan la adhesión o con 'aperturas instantáneas de corta duración' de las líneas para provocar un efecto oscilatorio en las catenarias que haga caer al suelo la nieve adherida", concluyen.
- El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
- Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
- Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma máximo de temporada en domingo y lidera una noche de estrenos con 'Top Chef' y 'En tierra lejana' llegando en unidígito