Enagás vuelve a beneficios con unas ganancias de 339 millones en 2025 y reafirma sus planes sobre hidrógeno

Enagás, el gestor del sistema gasista español y de la red de grandes gasoductos, obtuvo un beneficio después de impuestos de 399 millones de euros en 2025, gracias a la venta de activos y a la revisión al alza de la cantidad que se le concedió en el laudo que le enfrentaba a Perú. Deja así los números rojos del año anterior (299,3 millones de euros) marcados por el impacto negativo en las cuentas de la venta de Tallgrass.

El laudo arbitral por el conflicto con Perú por el proyecto Gasoducto Sur Peruano, fue resuelto de forma favorable para Enagás en 2024 pero por un importe muy inferior al esperado, pero un recurso de rectificación de mayo de 2025 elevó esta cantidad a 303 millones de dólares, unos 41,2 millones de euros más. El grupo subraya que, sin tener en cuenta estos impactos extraordinarios, el beneficio neto alcanzó los 266,3 millones de euros, frente a los 310,1 millones del año anterior.

En una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía que dirige Arturo Gonzalo Aizpiri justifica sus buenos resultados de 2025 "por la efectividad del Plan de Eficiencia de Enagás, que permitió reducir los gastos operativos recurrentes un 0,6%, y por el buen comportamiento de las sociedades participadas". Y pone en valor el desempeño y el papel crítico que supuso para la seguridad energética el sistema gasista español durante todo el año, "mostrando una gran resiliencia ante fenómenos meteorológicos extremos" y en situaciones excepcionales como el gran apagón del 28 de abril.

La demanda de gas natural transportada creció un 7,4% en 2025 hasta alcanzar los 372 teravatios-hora (TWh), marcada por el incremento del uso del gas natural para producir electricidad derivado de la operación reforzada de Red Eléctrica para evitar un nuevo cero energético.

En este contexto, la empresa reafirma su apuesta por el hidrógeno verde, vector energético al que considera que se dio un "impulso decisivo" el año pasado en el avance tanto de la Red Troncal Española de Hidrógeno como de la interconexión europea H2med. Entre otros, destaca la creación de la sociedad BarMar y el progreso en las ingenierías y estudios de este proyectos. A pesar de los retrasos en las decisiones de inversión de muchas empresas alrededor del hidrógeno verde, Enagás defiende que el hidrógeno está en los "planes de inversión de la industria en todo el mundo".

Según sus cifras, entre 2024 y 2025 se aprobaron decisiones de inversión por aproximadamente 2,5 gigavatios (GW), de los cuales solo 145 MW correspondieron a España, país que aspira a liderar esta nueva industria.