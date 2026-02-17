¿Qué debes hacer si te quieres divorciar y tu pareja no colabora? El consejo de la abogada Laura Lobo

La decisión de divorciarse nunca es fácil, pero puede complicarse aún más cuando una de las partes no está dispuesta a colaborar o, simplemente, no reacciona. Es una situación más común de lo que parece: uno de los cónyuges da el paso, comunica su intención de separarse, se asesora legalmente y trata de abrir una vía de diálogo… pero la otra persona permanece pasiva, sin responder ni tomar ninguna acción. ¿Qué puede hacerse en estos casos? La abogada especializada en derecho de familia, Laura Lobo, tiene la respuesta.

“Es muy común en las parejas que en ocasiones uno se quiere divorciar, se informa, se asesora y va comentándole al otro que se quiere separar y que tienen que tomar ciertas decisiones y hacer esto o lo otro. Sin embargo, la otra persona no hace nada. Ni se mueve ni dice nada. Simplemente alarga la conversación. Hay personas que llevan años así”, explica Lobo. Este inmovilismo puede convertirse en un auténtico bloqueo para quien sí quiere cerrar esa etapa de su vida.

Divorcio atascado

Uno de los motivos frecuentes que detecta la abogada es que la pareja no se toma en serio la intención de divorciarse. “En muchas ocasiones, cuando una pareja se quiere divorciar y se lo dice a su pareja, su pareja no se lo toma en serio y cree que es un enfado y que con el paso del tiempo se le pasará. Y en el fondo, hasta que no interviene un abogado, no se lo toman en serio”, señala. Es decir, mientras no haya una acción legal o un movimiento formal, la otra parte sigue pensando que se trata de una crisis pasajera.

Ante esta situación, Lobo recomienda una medida clave: enviar un burofax. Este documento oficial puede marcar un antes y un después. “Estas situaciones se desatascan cuando enviamos un burofax y la otra persona comprende que es una decisión en serio y que tiene que tomar cartas en el asunto y hacer cosas”. El burofax sirve para dejar constancia fehaciente de que la persona desea iniciar un proceso de separación o divorcio y que se requiere colaboración para llevarlo a cabo de forma acordada.

Ahora bien, ¿qué ocurre si ni siquiera el burofax provoca una reacción? La abogada tiene clara la respuesta: “En ocasiones, aunque se envíe un burofax, la otra persona sigue en un estado pasivo, que no quiere hacer nada. En estos casos, si se comunica un inicio de negociación o de intentar llegar a un acuerdo y la otra persona no hace nada, la única alternativa es acudir a un divorcio contencioso”.

Esto significa que nadie puede seguir casado en contra de su voluntad. Si una parte no actúa para facilitar un divorcio de mutuo acuerdo, la otra persona puede presentar una demanda de divorcio contencioso ante el juzgado. “Su pareja podrá presentar un divorcio contencioso en el cual solicite unas medidas y la otra persona tendrá que personarse en el procedimiento”, afirma Lobo. Es un paso más complejo, pero completamente legal y necesario en ausencia de colaboración.

Contratar a un abogado

La abogada también aclara que, en su experiencia profesional, la gran mayoría de casos se desbloquean con la intervención de un abogado. “La realidad es que en la práctica no he encontrado a ninguna persona que, después de recibir un burofax y un inicio de negociación, no haya hecho nada y haya seguido en una actitud totalmente pasiva”, afirma. Esto demuestra que, muchas veces, lo que falta no es voluntad real, sino un impulso externo que dé forma jurídica a la decisión.

Por eso, su consejo es claro: acudir cuanto antes a un abogado especializado. “Es necesario la intervención del abogado, porque solo con lo que dice su pareja no se lo toma en serio y la situación se alarga años. Así que el consejo es que contrates un abogado que pueda ayudarte”. No basta con comunicar verbalmente la intención de divorciarse: la vía legal es la que permite hacer avanzar el proceso, garantizar derechos y evitar que una situación de estancamiento se prolongue indefinidamente.