La distribuidora Qualianza, el brazo logístico del grupo Pascual, crecerá un 3% en 2026 con su nueva marca Hostelaria

La empresa Qualianza, distribuidora del grupo Pascual, prevé incrementar sus ventas el 3% en 2026, hasta los 276 millones de euros, redefiniendo el catálogo de productos bajo su nueva marca Hostelaria, dedicada al suministro de las cocinas de la restauración. El director general de Qualianza, Igor Onandia, ha presentado este martes en la feria HIP de Madrid las últimas novedades de la compañía, que en 2025 facturó 267,4 millones de euros, el 1,3% más que el año anterior.

Actualmente Qualianza trabaja un portfolio de 1.200 referencias, con la intención de duplicarlas "en tres o cuatro años" a partir de las necesidades de los clientes en un momento de "transición" en el sector, según Onandia. "Nuestra estrategia a corto plazo es potenciar los 50.000 clientes que tenemos porque somos muy buenos en las barras de los bares, pero en las cocinas tenemos mucho potencial", ha destacado.

Igor Onandia, director general de Qualianza / Qualianza

El director general ha explicado que Hostelaria nace como "una pata más" de la estrategia de la distribuidora, focalizada en las cocinas para ayudar a las colectividades como los hoteles, bares y cafeterías en sus negocios. De momento, esta marca propia ha comenzado con aceites de oliva y preparados de tortilla, y en breve sacará al mercado huevo líquido pasteurizado, con la previsión de colocar unas 20 referencias en los primeros meses. Hostelaria complementa así a otras marcas distribuidas por Qualianza, ha afirmado Onandia, que ha expresado el objetivo de que las marcas que no son Pascual crezcan un 30% en los próximos cuatro años. La compañía también ofrece a los hosteleros herramientas digitales de asesoría, formación, apoyo a la digitalización, promociones, elaboración de menús y otros servicios.

Qualianza, nacida en 2013, ha ido creciendo hasta convertirse en "una de las cinco distribuidoras más grandes para la hostelería de España" y es una de las cinco empresas creadas por el grupo Pascual para adaptarse al negocio de forma "ágil, autónoma, eficiente, competitiva y especializada", ha apuntado su responsable.

Detalle del paquete con preparado para tortillas de la nueva marca Qualianza. / Qualianza

Entre los retos que afronta la hostelería, Onandia ha señalado las restricciones regulatorias, la escasez de personal y el incremento de los precios de las materias primas, lo que ha hecho disminuir la rentabilidad del sector y desacelerar el consumo en 2025 y principios de 2026.

Según su radiografía, el Horeca ha crecido el 2,4% anual el año pasado, si bien la restauración independiente apenas ha aumentado sus ingresos el 1,1%, lastrada por un descenso en volumen del tíquet medio. En medio de ese contexto, los bares y cafeterías de tíquet medio y bajo han resistido mejor que los restaurantes de tique alto, mientras que han ganado peso propuestas asequibles como la comida rápida, las bebidas vegetales o sin alcohol, y el desayuno frente a otros momentos como las comidas y las cenas, lo que obliga a una adaptación del sector.