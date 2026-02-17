Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio ManlleuBajas laboralesCatalunyaSílvia OrriolsAdamuzJesse JacksonBurkaCarlo MasalaDepresiónParterasFeliciano LópezDepresiónEclipse
instagramlinkedin

Datos del Banco de España

La deuda pública baja al 100,8% del PIB y mejora el objetivo del Gobierno

La deuda del conjunto de las administraciones públicas cae un 0,9 puntos porcentuales del PIB, pero en términos absolutos marca un nuevo máximo histórico anual y alcanza los 1.698.681 millones de euros

Los ministros María Jesús Montero y Carlos Cuerpo en una imagen de archivo.

Los ministros María Jesús Montero y Carlos Cuerpo en una imagen de archivo. / José Luis Roca

EP

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La deuda de las administraciones públicas ha cerrado 2025 en 1,699 billones de euros, lo que supone un incremento del 4,8% respecto al año anterior, pero ha registrado una caída en relación al PIB, hasta el 100,8%, lo que supone 0,9 puntos porcentuales menos que la tasa anotada en 2024, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

En términos absolutos, el saldo de la deuda (1,699 billones) aumentó en 78.108 millones de euros en diciembre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, un 4,8% más, al tiempo que registró un leve incremento del 0,02% respecto al mes de noviembre.

Pese a estos incrementos en la recta final del año, el dato de diciembre no supera el máximo histórico en términos absolutos alcanzado en septiembre, cuando la deuda pública española superó por primera vez los 1,700 billones de euros.

De este modo, la ratio de la deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al PIB nominal se situó en el 100,8% en diciembre de 2025, lo que supone un descenso de 0,9 puntos porcentuales respecto a hace un año.

El Gobierno preveía reducir la ratio de deuda sobre el PIB este año hasta el entorno del 101%, por lo que ha logrado mejorar su objetivo.

De cara al futuro, el Ejecutivo estima que se situará en el 100,9% del PIB en el año 2026, en el 100% en el 2027 y en el 99,1% en 2028 para, más a largo plazo, caer al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041.

Noticias relacionadas

Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
  2. Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
  3. El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  4. Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
  5. Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
  6. Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
  7. Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma máximo de temporada en domingo y lidera una noche de estrenos con 'Top Chef' y 'En tierra lejana' llegando en unidígito
  8. Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’

Yolanda Díaz plantea bajar impuestos a aquellas empresas que permitan a sus trabajadores participar de la dirección

Yolanda Díaz plantea bajar impuestos a aquellas empresas que permitan a sus trabajadores participar de la dirección

Muere a los 84 años el reverendo Jesse Jackson, histórico líder de los derechos civiles en EEUU

Muere a los 84 años el reverendo Jesse Jackson, histórico líder de los derechos civiles en EEUU

Pablo Alborán se moja en 'La Revuelta' y lanza un alegato inesperado sobre la sanidad pública: "Habrá que votar a aquellos que la ayuden"

Pablo Alborán se moja en 'La Revuelta' y lanza un alegato inesperado sobre la sanidad pública: "Habrá que votar a aquellos que la ayuden"

Febrero negro: a Flick se le descose el Barça y le abandona el gol

Febrero negro: a Flick se le descose el Barça y le abandona el gol

Sílvia Orriols se abre a pactar con Junts, pero avisa: "No todo el que nace, vive y trabaja en Catalunya es catalán"

Sílvia Orriols se abre a pactar con Junts, pero avisa: "No todo el que nace, vive y trabaja en Catalunya es catalán"

Los forenses toman muestras para identificar los cadáveres de los jóvenes de Manlleu

Los forenses toman muestras para identificar los cadáveres de los jóvenes de Manlleu

Científicos descubren cómo estimular el cerebro para promover el comportamiento altruista en las personas

Científicos descubren cómo estimular el cerebro para promover el comportamiento altruista en las personas

Obligan a una trabajadora a jubilarse a sus 65 años: la Justicia declara el despido improcedente y deberán pagarle una indemnización de 3.215 euros

Obligan a una trabajadora a jubilarse a sus 65 años: la Justicia declara el despido improcedente y deberán pagarle una indemnización de 3.215 euros