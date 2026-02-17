Claves | El pantano de L'Albagés, el último gran embalse de Catalunya, alcanzará el tope máximo en 2027

Hasta dentro de tres meses, el pantano de L'Albagés, en Les Garrigues, no almacenará 40 hectómetros cúbicos de agua. El triple de lo que acumula en estos momentos, después de una semana de llenado. Será el año próximo cuando alcance los 82 hectómetros cúbicos para los que está preparado, una capacidad similar a la de los embalses de Oliana (Alt Urgell), que se alimenta de las aguas del río Segre, y el de La Llosa del Cavall (Solsonès), en la cuenca del río Cardener. El de L'Albagés, el último gran pantano que se ha construido en Catalunya, es una de esas infraestructuras que se planearon con el controvertido canal Segarra-Garrigues, a finales del siglo pasado, pero que hasta ahora no ha estado listo para empezar a almacenar agua.

De hecho, según explico este lunes el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, a los agricultores que riegan de la Mancomunitat d'Aigües de Les Garrigues, lo que se está realizando estos días es aún una penúltima prueba de carga, una especie de control de seguridad para confirmar que efectivamente la presa del pantano resiste la presión del agua almacenada. Si supera con éxito este test, se pasará a la siguiente y definitiva fase: la del llenado completo, indicó Ordeig, quien puso la fecha de 2027 como la del fin del largo periplo que ha vivido el embalse hasta ahora. Estas son algunas claves de este recorrido.

El llenado oficial de la presa arrancó el miércoles pasado, después de que Protecció Civil, la Confederación Hidrográfica del Ebro, los ayuntamientos y el Govern completaran tres años de trámites administrativos y licencias. El agua le llega desde el embalse de Rialb (Noguera) a través del canal Segarra-Garrigues, de 85 kilómetros de longitud. El pantano de L'Albagés, que se encuentra en la cuenca del río Set, se diseñó precisamente para recoger las llamadas escorrentías o aguas sobrantes del Segarra-Garrigues. La operación de llenado se hace, pues, con agua del río Segre. La previsión es que durante los próximos tres meses, el pantano se llene hasta la mitad de su capacidad, unos 40 hectómetros cúbicos. Posteriormente, hará falta que pasen tres meses con el fin de garantizar el correcto humedecimiento del terreno y comprobar el buen funcionamiento de la presa. Si todo va bien, en 2027 podrá llenarse en su totalidad, hasta los 82 hectómetros cúbicos que tiene como tope.

Trazado del canal Segarra-Garrigues hasta el embalse de L'Albagés

La construcción de la presa supuso una inversión de 4,5 millones de euros y fue galardonada en 2021 como la mejor infraestructura de Catalunya por el Consell Assessor d'Infraestructures. Tiene 85 metros de altura y 763 metros de coronación (la distancia, en horizontal, de la parte superior de la presa). El embalse es el punto y final de una de las mayores obras de ingeniería que se han acometido en Catalunya en las últimas décadas, el canal Segarra-Garrigues, inicialmente presupuestado en unos 1.500 millones, aunque finalmente el proyecto acumuló un sobrecoste estimado por la Sindicatura de Comptes en cerca de 294-300 millones de euros adicionales.

Situado entre los términos municipales de L’Albagés, Cervià, Juncosa, Castelldans y la Pobla de Cérvoles (todas ellas en Les Garrigues), la previsión es que el pantano abastezca de agua a unas 8.600 hectáreas de terrenos de cultivo. Además, el Govern explorará la posibilidad de que el embalse suministre agua potable a los 24 municipios que integran la Mancomunitat d'Aigües de Les Garrigues. El conseller Ordeig destacó, en su reunión con los futuros regantes, que la puesta en marcha del pantano permitirá disponer de un agua "de mucha más calidad".

El primer beneficio de la puesta en marcha del embalse es que permite recoger el agua de las abundantes lluvias de los últimos meses, antes, además, de que se acelere el deshielo en el Pirineo. Los regantes habían manifestado su preocupación porque no se aprovechasen las buenas reservas al sistema Oliana-Rialb. El conseller ha advertido, sin embargo, que si bien "hay que aprovechar toda el agua que se pueda, hay que hacerlo con criterios de seguridad y siguiendo las instrucciones de los técnicos". A pesar de todo, la campaña de riego de este año está garantizada, ha subrayado Ordeig.

Un segundo elemento a tener en cuenta es el que apuntan algunos estudios, que sitúan a L'Albagés como una de las denominadas infraestructuras estratégicas de Catalunya, a la que se podría recurrir si, llegado el caso, hubiera que derivar o trasvasar agua del área hidrográfica del Ebro a las cuencas internas catalanas, en particular hacia las comarcas del interior de Tarragona.