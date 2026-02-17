Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calendario laboral de Málaga del 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de España 2026

Calendario laboral de Catalunya 2026

Calendario laboral de Barcelona 2026

Calendario laboral Málaga 2026

Calendario laboral Málaga 2026

Valerio Seoane

Málaga
El calendario laboral de Málaga para el año 2026 incluye 14 festivos, repartidos en fiestas estatales, autonómicas y locales.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.

En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en Málaga en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Málaga en el 2026:

  • 1 de enero, jueves: Año Nuevo
  • 6 de enero, martes: Día de Reyes
  • 28 de febrero, sábado: Día de Andalucía
  • 2 de abril, jueves: Jueves Santo
  • 3 de abril, viernes: Viernes Santo
  • 1 de mayo, viernes: Día del Trabajo
  • 15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen
  • 19 de agosto, miércoles: Feria de Málaga (festivo local)
  • 8 de septiembre, martes: Virgen de la Victoria (festivo local)
  • 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad
  • 2 de noviembre, lunes: Todos los Santos
  • 7 de diciembre, lunes: Día de la Constitución
  • 8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre, viernes: Navidad

