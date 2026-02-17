Fiestas en el trabajo
Calendario laboral de Córdoba del 2026 (con todos los festivos)
Calendario laboral de España 2026
Calendario laboral de Catalunya 2026
Calendario laboral de Barcelona 2026
El calendario laboral del año 2026 en Córdoba tiene 14 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales en Andalucía.
En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.
En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.
Festivos en Córdoba en 2026
Esta es la lista completa de festivos en Córdoba en el 2026:
- 1 de enero, jueves: Año Nuevo
- 6 de enero, martes: Día de Reyes
- 28 de febrero, sábado: Día de Andalucía
- 2 de abril, jueves: Jueves Santo
- 3 de abril, viernes: Viernes Santo
- 1 de mayo, viernes: Día del Trabajo
- 15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen
- 8 de septiembre, martes: Virgen de la Fuensanta (festivo local)
- 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad
- 24 de octubre, sábado: San Rafael (festivo local)
- 2 de noviembre, lunes: Todos los Santos
- 7 de diciembre, lunes: Día de la Constitución Española
- 8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre, viernes: Navidad
