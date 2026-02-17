Preocupación en las criptomonedas: el índice de sentimiento del bitcoin lleva tres semanas en “miedo extremo”

El mercado del bitcoin y las criptomonedas continúa atrapado en una fase de “miedo extremo” que ya se prolonga cerca de tres semanas. El principal termómetro de sentimiento cripto (seguido por operadores institucionales y minoristas) refleja una presión vendedora persistente y una confianza muy debilitada.

Según el índice de miedo y codicia de CoinMarketCap, el sentimiento se sitúa en 13 puntos sobre 100, una lectura históricamente asociada a capitulaciones parciales y volatilidad elevada.

El precio del bitcoin ronda los 67.000 dólares (unos 56.000 euros), todavía muy por debajo de sus máximos recientes. El retroceso acumulado ha enfriado el apetito por el riesgo en todo el ecosistema cripto.

A esto se suma un entorno macro exigente. La expectativa de tipos de interés elevados durante más tiempo y la cautela de la Reserva Federal siguen drenando la liquidez de los activos más especulativos.

Cómo se interpreta el índice de miedo y codicia

El indicador combina volatilidad, impulso del mercado, actividad social y tendencias de búsqueda para medir el pulso emocional del inversor. Su escala sirve como guía rápida:

0-20: miedo extremo (ventas forzadas, pánico y baja confianza).

(ventas forzadas, pánico y baja confianza). 20-40: miedo (cautela dominante).

(cautela dominante). 40-60: neutral (equilibrio entre compradores y vendedores).

(equilibrio entre compradores y vendedores). 60-80: avaricia (apetito creciente por el riesgo).

(apetito creciente por el riesgo). 80-100: avaricia extrema (posible sobrecalentamiento).

La permanencia en miedo extremo no es habitual durante periodos prolongados. Históricamente, estas zonas han coincidido con fases de limpieza del mercado, donde los participantes más apalancados salen y el volumen se reduce.

Qué hay detrás del nerviosismo cripto

La corrección del bitcoin refleja una combinación de factores. Por un lado, la toma de beneficios tras meses de subidas intensas. Por otro, la sensibilidad del sector a cualquier señal de endurecimiento financiero global. La volatilidad se amplifica porque el mercado cripto sigue siendo relativamente joven y dependiente del flujo de capital especulativo.

En este contexto, el sentimiento extremo funciona como una señal de tensión más que como una predicción directa. Indica fragilidad, pero también un punto donde el mercado suele reevaluar precios y riesgos.

Para el ecosistema de las criptomonedas, este escenario implica ajustes en estrategias, mayor selectividad y una vigilancia estrecha de los catalizadores macro y regulatorios que puedan reactivar (o enfriar aún más) el interés inversor.