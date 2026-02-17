Termómetro del mercado cripto
Preocupación en las criptomonedas: el índice de sentimiento del bitcoin lleva tres semanas en “miedo extremo”
El indicador de sentimiento cripto se mantiene en zona crítica mientras el precio del bitcoin sigue lejos de máximos con caídas de casi el 5% en la última semana
Warren Buffett, hace 8 años: “Las criptomonedas tendrán un mal final”
El mercado del bitcoin y las criptomonedas continúa atrapado en una fase de “miedo extremo” que ya se prolonga cerca de tres semanas. El principal termómetro de sentimiento cripto (seguido por operadores institucionales y minoristas) refleja una presión vendedora persistente y una confianza muy debilitada.
Según el índice de miedo y codicia de CoinMarketCap, el sentimiento se sitúa en 13 puntos sobre 100, una lectura históricamente asociada a capitulaciones parciales y volatilidad elevada.
El precio del bitcoin ronda los 67.000 dólares (unos 56.000 euros), todavía muy por debajo de sus máximos recientes. El retroceso acumulado ha enfriado el apetito por el riesgo en todo el ecosistema cripto.
A esto se suma un entorno macro exigente. La expectativa de tipos de interés elevados durante más tiempo y la cautela de la Reserva Federal siguen drenando la liquidez de los activos más especulativos.
Cómo se interpreta el índice de miedo y codicia
El indicador combina volatilidad, impulso del mercado, actividad social y tendencias de búsqueda para medir el pulso emocional del inversor. Su escala sirve como guía rápida:
- 0-20: miedo extremo (ventas forzadas, pánico y baja confianza).
- 20-40: miedo (cautela dominante).
- 40-60: neutral (equilibrio entre compradores y vendedores).
- 60-80: avaricia (apetito creciente por el riesgo).
- 80-100: avaricia extrema (posible sobrecalentamiento).
La permanencia en miedo extremo no es habitual durante periodos prolongados. Históricamente, estas zonas han coincidido con fases de limpieza del mercado, donde los participantes más apalancados salen y el volumen se reduce.
Qué hay detrás del nerviosismo cripto
La corrección del bitcoin refleja una combinación de factores. Por un lado, la toma de beneficios tras meses de subidas intensas. Por otro, la sensibilidad del sector a cualquier señal de endurecimiento financiero global. La volatilidad se amplifica porque el mercado cripto sigue siendo relativamente joven y dependiente del flujo de capital especulativo.
En este contexto, el sentimiento extremo funciona como una señal de tensión más que como una predicción directa. Indica fragilidad, pero también un punto donde el mercado suele reevaluar precios y riesgos.
Para el ecosistema de las criptomonedas, este escenario implica ajustes en estrategias, mayor selectividad y una vigilancia estrecha de los catalizadores macro y regulatorios que puedan reactivar (o enfriar aún más) el interés inversor.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
- El TSJC ordena a Educació expedir el título de la ESO a Quim Llisorgas, actor con síndrome de Joubert: 'He sufrido una injusticia educativa
- Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
- Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”