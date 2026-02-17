BBVA refuerza su alianza con OpenAI y ofrece dos licencias de ChatGPT a pymes españolas que sean clientes

BBVA ha anunciado que ofrecerá a pequeñas y medianas empresas (pymes) dos licencias de ChatGPT Business durante un año a clientes existentes y nuevos. Se trata de una iniciativa que se enmarca dentro de la alianza estratégica entre BBVA y OpenAI, fruto de un trabajo que se prolonga desde hace más de dos años y que busca afianzar el uso de la inteligencia artificial (IA) en el sector financiero.

Tal y como ha explicado el banco en un comunicado emitido este martes, el objetivo es que las pymes puedan experimentar e integrar la IA en su trabajo diario para comprobar sus beneficios, automatizando tareas, aumentando la eficiencia y liberando tiempo para actividades de mayor valor añadido. “Es necesario empezar a trabajar con ella cuanto antes para aprovechar todas las oportunidades de negocio actuales y futuras”, explica José Luis Serrano, responsable de Pymes de BBVA en España.

La alianza de BBVA y OpenAI

Fue en diciembre de 2025 cuando el banco vizcaíno y la startup creadora de ChatGPT, liderada por Sam Altman, firmaron un acuerdo estratégico de colaboración. El acuerdo, anunciado por Carlos Torres Vila y el propio Altman, convirtió a OpenAI en el impulsor de la estrategia de IA de BBVA, con la que el banco busca transformar la experiencia de cliente, habilitar nuevas formas de trabajar y optimizar la operativa interna.

Esto implica que BBVA contará con acceso preferente a las capacidades más avanzadas de OpenAI —incluyendo talento experto y modelos de última generación— y trabajará de forma conjunta con sus equipos de ingeniería, investigación y desarrollo de soluciones.

Acuerdo entre BBVA y OpenAI El acuerdo entre BBVA y OpenAI es fruto de casi dos años de trabajo conjunto y supone una nueva fase de colaboración estratégica orientada a integrar la inteligencia artificial en el núcleo del banco. Entre los principales objetivos del acuerdo destacan la creación de un asistente financiero inteligente para clientes, el desarrollo de herramientas que permitan una atención más personalizada por parte de los gestores comerciales y la aplicación de IA para agilizar procesos internos como el análisis de riesgos y el desarrollo de software. Además, BBVA extenderá el uso de ChatGPT Enterprise a más de 120.000 empleados, tras una fase piloto con 11.000 usuarios.

ChatGPT Business

En esta fase, el foco se traslada directamente a las empresas, con un enfoque práctico orientado a mejorar procesos y modelos de negocio. El banco plantea esta acción como una vía para acercar tecnologías avanzadas a clientes empresariales, reforzando aspectos como la seguridad, la colaboración entre equipos y el uso responsable de los datos en entornos profesionales.

Así, las empresas que mantengan una relación mínima con la entidad podrán acceder a dos licencias de ChatGPT Business, que incluyen acceso al modelo más reciente de IA, carga de archivos, generación de contenidos, navegación web y herramientas de administración y trabajo colaborativo. Uno de los elementos que el banco destaca es la protección de datos: la información empresarial utilizada en estas cuentas no se emplea para entrenar los modelos fundacionales de OpenAI. El objetivo es ofrecer un entorno seguro para que las pymes puedan experimentar con la tecnología sin asumir barreras técnicas o económicas iniciales.

La IA permite que perfiles no técnicos hagan cosas que antes requerían equipos especializados.

Más allá del acceso a la herramienta, la iniciativa pretende responder a uno de los principales desafíos del mercado: aunque muchas pequeñas empresas ya prueban soluciones basadas en IA, todavía son pocas las que la integran de forma profunda en sus operaciones. Para BBVA, la falta de formación y de acompañamiento especializado sigue siendo una de las principales limitaciones.

Serrano insiste en que la inteligencia artificial no debe entenderse solo como una mejora de eficiencia, sino como un factor de transformación empresarial. Para muchas pymes, añade, el reto no está tanto en acceder a la tecnología como en aprender a integrarla en su actividad diaria y convertirla en una ventaja competitiva real. “La IA permite que perfiles no técnicos hagan cosas que antes requerían equipos especializados, y eso es una gran oportunidad para las pymes. Debemos entender la IA como una palanca de eficiencia, pero también de competitividad y transformación”, concluye el responsable de Pymes del banco en el comunicado.

Liderar en Inteligencia Artificial

Tal y como explico Torres en balance anual de 2025, uno de los objetivos propuestos para este 2026 es que BBVA "lidere la banca en la era de la inteligencia artificial", la gran revolución tecnológica del presente, "al igual que ya lo hizo en lo digital y hacia el móvil". Para ello, la institución ha marcado una hoja de ruta con ocho iniciativas clave, entre las que destacan un agente de IA personalizado, disponible a cualquier hora; el banquero IA, que apoyará a todos los empleados; o la IA en desarrollo de software.