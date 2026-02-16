La Menorquina invierte 15 millones en su fábrica de helados de Barcelona tras conquistar Estados Unidos

Hasta 30.000 unidades cada hora, o lo que es lo mismo, 10 millones de litros de helado más cada año. La popular La Menorquina, que acaba de cumplir 85 años de trayectoria, ha invertido 15 millones de euros en una nueva línea de producción, que a partir del año que viene le permitirá multiplicar el ritmo de elaboración en su planta de Palau-solità i Plegamans (en la actualidad salen de allí unos 34 millones de litros de producto), después de cinco años "con crecimientos a doble dígito, con una presencia cada vez mayor en mercados extranjeros como el de Estados Unidos y con las mismas recetas de siempre e ingredientes de proximidad", ha explicado este lunes el consejero delegado de la compañía, Iván Leal. La instalación de esta nueva tecnología, "más rápida y preparada para fabricar productos distintos", supondrá también la ampliación de las instalaciones de la fábrica actual en 1.100 metros cuadrados más y la contratación de entre 150 y 200 empleados adicionales.

Desde el año 2018, y tras el bache importante que supuso la epidemia de covid, la empresa ha registrado un crecimiento sostenido anual de un 15%, hasta alcanzar unas ventas de 131 millones de euros en 2025, "más del doble de los 57 millones que se facturaron en 2019", ha subrayado Leal. Para este 2026 la previsión es que la facturación experimente un aumento similar al de los últimos ejercicios. "Tenemos la fábrica de helados mayor de Catalunya y una de las más grandes de España, además de ser el principal fabricante de marca propia de España", ha destacado el consejero delegado. Más de un tercio de la producción se está destinando a la exportación, un negocio en el que la compañía se encuentra en fase de expansión con ventas a cerca de 40 países. Reino Unido, Estados Unidos, Portugal y Francia son sus principales mercados exteriores. En torno al 50% de lo que produce se comercializa bajo las marcas propias (La Menorquina y Farggi) y, el 20% restante, son helados que se fabrican por encargo de distribuidores como Mercadona.

Una trabajadora de la planta de La Menorquina, en Palau-solità i Plegamans manipula helados / Albert Segura / ACN

Las redes sociales les catapultan en EEUU

De hecho, los envíos al país norteamericano, lejos de resentirse con la nueva política arancelaria del presidente Donald Trump, han seguido funcionando viento en popa el último año. "Empezamos a trabajar con distribuidores de allí hace dos años, en Chicago y en San Diego, y nuestro producto se popularizó de tal manera a través de redes sociales, que pronto nos reclamaron que incrementásemos la actividad", cuenta Leal. En diciembre pasado, se prepararon 40 contenedores con destino a ese país, con helados que se venden en los supermercados Costco y Walmart. "Y los nuevos aranceles, la verdad, no nos han afectado, porque no se aplican a los productos lácteos, es decir, seguimos pagando lo mismo que pagábamos cuando empezamos a trabajar con ellos", indica el directivo. En el caso del Reino Unido, prosigue, "La Menorquina es proveedor de la cadena Mark&Spencer y ahora hemos empezado también con Tesco".

Esa buena acogida de los mercados extranjeros es fruto, en opinión del ministro de Industria, Jordi Hereu, que este lunes ha visitado la fábrica barcelonesa, de "la innovación y la calidad, tanto del producto como del proceso, que son la mejor manera de superar barreras como los aranceles". Hereu ha celebrado la ampliación que aborda La Menorquina, "que se ha recuperado tras algún período que no ha sido fácil" y ha remarcado el impulso industrial que está tomando España en su conjunto. "La producción del sector ha aumentado a niveles que no se veían desde hace 30 años y eso implica, a la vez, que se está combatiendo la deslocalización", ha indicado el titular de Industria.

Visita del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en el centro, a la fábrica de La Menorquina, en Palau-solità i Plegamans. / La Menorquina

Durante la visita, el ministro ha mantenido una reunión con la dirección de La Menorquina y ha recorrido las líneas de producción de helados. Allí, acompañado por el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, y por los alcaldes el alcalde de Palau-solità i Plegamans y de Santa Perpètua de Mogoda, Oriol Lozano e Isabel García Ripoll, ha podido comprobar, por ejemplo, cómo se elaboran los sándwiches de trufa que salen hacia Estados Unidos y los clásicos cocos helados, uno de los productos más antiguos y que dan más identidad a la marca. Hereu ha recalcado, a la salida, que "desde la autenticidad de lo local se genera producto que el mundo valora, la autenticidad es un valor cada vez más en alza, la gente quiere disfrutar de experiencias auténticas" y ha señalado a La Menorquina como un ejemplo de una compañía que impulsa el sector turístico e industrial del país.