Cómo lograr la mejor hipoteca según el inversor David Arteaga: "Si tienes un buen perfil puedes negociar con varios bancos"

Elegir bien una hipoteca es una de las decisiones financieras más importantes de la vida. Por un lado supone el contrato más largo que firma una persona y por otro sus condiciones afectarán a la economía familiar durante décadas. El tipo de interés, el porcentaje financiado, los seguros vinculados y la posibilidad de asumir más de una hipoteca en el futuro dependen, en gran parte, de cómo se negocie desde el principio.

Firmar una hipoteca no es solo un trámite entre banco y comprador, sino un proceso que, bien gestionado, puede ahorrar decenas de miles de euros. La mayoría de los ciudadanos desconocen que casi todos los aspectos de una hipoteca son negociables. Aceptar la primera oferta bancaria sin comparar ni ajustar las condiciones es un error que se repite con frecuencia. El inversor David Arteaga comparte las claves fundamentales para hacerlo mejor y acceder a mejores préstamos, incluso más de uno.

Las claves de David Arteaga

"Normalmente un banco te concederá una hipoteca fácil si tienes un contrato fijo indefinido", explica el experto al hablar del primer paso: demostrar solvencia. El banco exigirá una serie de documentos clave, como la declaración de la renta, el contrato laboral y la última nómina, información sobre otros préstamos y la vida laboral completa. Esta documentación permite a la entidad evaluar el perfil de riesgo del solicitante. La estabilidad laboral y unos ingresos regulares son elementos básicos para que una operación hipotecaria avance.

Tasación

Arteaga insiste también en la tasación como una de las partes más importantes. "Ya que determina la cantidad de préstamo hipotecario". Pone un ejemplo concreto: "hay bancos que si una vivienda comprada por 90.000 € es tasada en 100.000 €, te dan el 80% de 100.000 €, es decir 80.000 € de 90.000 € (un 90%)". Aclara que no ocurre con todos los bancos ni con todos los perfiles, pero señala que quienes tienen un buen perfil pueden negociar con varios bancos. Lamenta que "el 99% de la gente no negocia y acepta las primeras condiciones que les ofrecen, tanto de porcentaje como de tasa de interés".

Sobre la información precontractual, Arteaga recuerda que debe incluirse la entrega de la FEIN (Ficha Europea de Información Normalizada), la FiAE (Ficha de Advertencias Estandarizadas), escenarios de cuotas si se solicita un interés variable, el proyecto de contrato, las condiciones y garantías de los seguros contratados, y el acta de transparencia. Toda esta documentación debe estar disponible por escrito y con antelación suficiente para permitir una lectura detenida. El experto recalca la importancia de entender cada documento antes de firmar.

La firma de la hipoteca es otro momento clave del proceso. En ella estarán presentes, según indica Arteaga, “el apoderado de la entidad que concede el préstamo (representante de la entidad), el notario, los vendedores y los compradores”. La firma no debe hacerse sin haber resuelto todas las dudas legales y financieras. El notario, además de dar fe pública, puede aclarar cualquier punto y asegurar que no se firman cláusulas abusivas o poco claras.

Conseguir más de una hipoteca

Una de las cuestiones que más llama la atención en las explicaciones de Arteaga es cómo conseguir más de una hipoteca. Asegura que no es una utopía, sino una cuestión de estrategia y recalca que “el banco te dará hipotecas siempre que el pago de tus préstamos sea inferior al 33% de tus ingresos”. Es decir, si tus ingresos crecen más rápido que tus gastos, podrás acceder a nuevas operaciones de financiación.

"El banco es tu socio"

“El banco es tu socio. Si te presta dinero y ve que con ese dinero tú consigues aumentar tus ingresos y ser más fiable, te dará más. Si te presta dinero y lo usas para tener más gastos y ahorrar menos, no te dará más”, añade Arteaga. Por eso considera “clave tener un buen perfil de riesgo”.

Por último, el inversor recuerda que se necesita contar con alrededor del 30% del valor del inmueble para poder afrontar la compra. Esto se divide en “un 20% para la entrada (puede ser menos si la tasación es mayor al precio de compra) y un 10% para gastos (tasación, notaría, etc.) e impuestos (ITP)”. La preparación financiera previa a buscar hipoteca es, por tanto, esencial para evitar sorpresas y aumentar las posibilidades de obtener una buena financiación.