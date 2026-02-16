El Ibex 35 gana un 0,4% en la apertura y reemprende el asalto a los 18.000

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una subida del 0,4%, lo que le ha llevado a conquistar la cota psicológica de los 17.700 enteros y a situarse en los 17.755,5 puntos a las 9.00 horas. Así, el selectivo español busca volver a conquistar esta semana el hito de los 18.000 puntos, que terminó dejando escapar tras una serie de caídas, especialmente en el sector bancario.

Minutos después del inicio de la sesión, el principal indicador del mercado español ampliaba su avance al 0,8%, hasta situarse por encima de los 17.800 puntos. El primer acontecimiento macro de la jornada ha tenido lugar minutos antes de la apertura, tras conocerse el dato del Producto Interior Bruto (PIB) de Japón, que registró una expansión del 0,1% en el cuarto trimestre de 2025, en contraste con la contracción del PIB del 0,7% de los tres meses anteriores.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmará este lunes junto a los representantes de los sindicatos mayoritarios, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO), el acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). La cuantía ascenderá en un 3,1% de cara a la totalidad de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales en catorce pagas.

El evento será presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que antes presentará en el Colegio de Arquitectos de Madrid el fondo soberano 'España Crece', que recogerá el testigo de los fondos de recuperación europeos 'Next Generation EU' y que tendrá el objetivo de movilizar 120.000 millones en vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.

En el terreno empresarial español, Airtificial, a través de su división Intelligent Robots, se ha adjudicado dos contratos por un importe conjunto cercano a los tres millones de euros para el diseño y fabricación de dos líneas de automatización industrial para fabricar camiones y autobuses eléctricos e híbridos.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Endesa (-1,45%), Enagás (-1,4%) y Cellnex (-1,27%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban ACS (+1,63%), Banco Santander (+1,63%), Indra (+1,57%) y BBVA (+1,47%).

Optimismo en Europa y caídas en el crudo

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo, con subidas del 0,5% para Milán, del 0,4% para Fráncfort, del 0,27% para París y del 0,16% para Londres.

En el terreno internacional, las Bolsas de la China continental permanecerán cerradas hasta el día 23 por la festividad del Año Nuevo Lunar, mientras que el mercado de Hong Kong cerrará por la tarde y reanudará la negociación el viernes.

Asimismo, Wall Street permanecerá cerrado este lunes por festivo, aunque los principales datos macro de Estados Unidos no se conocerán hasta el viernes, cuando se publicará el PIB del cuarto trimestre.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- caía un 0,22%, hasta los 67,6 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, decrecía un 0,21%, hasta los 62,62 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1866 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,172%.