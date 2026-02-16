Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicosServicios mínimos médicosCatalunyaBajas laboralesEspaña CreceCastellfollit de la RocaBarcelonaElecciones generalesEclipse solar anularMulta baliza V-16Muere Mercedes Carbó
instagramlinkedin

Hace falta un requisito clave

Hacienda avisa: vender tu casa tras los 65 años no siempre te libra del IRPF

La Agencia Tributaria recuerda que la exención por venta de vivienda habitual exige residencia real y continuada: no basta con tener más de 65 años

Por qué Hacienda te retiene más IRPF del debido y cómo evitarlo

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, junto a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en el Congreso.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, junto a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en el Congreso. / José Luis Roca

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Si tienes más de 65 años y vendes tu vivienda habitual, no pagas IRPF por la ganancia. Es cierto, pero no en todos los casos. La Agencia Tributaria ha reiterado (a partir de la normativa vigente y de consultas vinculantes recientes) que la exención solo se aplica cuando el inmueble cumple estrictamente la condición de vivienda habitual, lo que implica un requisito que muchos contribuyentes pasan por alto: haber residido en ella de forma efectiva y continuada durante al menos tres años.

Este matiz es clave porque determina si la ganancia patrimonial queda exenta o debe tributar. No se trata de un nuevo criterio, sino de la aplicación literal de la Ley del IRPF y su reglamento, que definen qué se entiende por vivienda habitual a efectos fiscales.

El requisito que marca la diferencia

Según la normativa tributaria, para que una vivienda tenga la consideración de habitual debe haberse ocupado de manera real y continuada durante un mínimo de tres años, salvo circunstancias excepcionales justificadas (traslado laboral, fallecimiento, dependencia, entre otras).

Esto significa que empadronarse o declarar la vivienda como residencia no es suficiente si no existe una ocupación efectiva demostrable. En caso contrario, la Agencia Tributaria puede considerar que el inmueble no cumple los requisitos legales y exigir la tributación de la ganancia patrimonial, incluso aunque el propietario sea mayor de 65 años.

La exención sigue siendo plenamente válida cuando se cumplen ambas condiciones: edad y carácter habitual de la vivienda. Pero el aviso es claro, y es que la edad por sí sola no garantiza el beneficio fiscal.

Qué implica para los contribuyentes

Para quienes estén pensando en vender su vivienda tras cumplir 65 años, en un momento con un mercado tan al alza, el punto crítico es poder acreditar la residencia efectiva. Suministros, domicilio fiscal, correspondencia o cualquier prueba que evidencie el uso real del inmueble como hogar habitual.

El objetivo de la norma es evitar que se utilice la exención en operaciones que no responden a una residencia genuina. Por eso, expertos fiscales recomiendan revisar la situación con antelación y documentar adecuadamente el uso de la vivienda.

Noticias relacionadas y más

En resumen, es cierto que sí existe una ventaja fiscal relevante, pero su aplicación depende de cumplir los requisitos legales sin atajos. Entender este detalle puede evitar sorpresas con Hacienda en el momento de declarar la operación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
  2. Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
  3. Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
  4. Encerrada por “suspirar por los hombres”: así funcionaba la red de reformatorios femeninos del franquismo… que operó hasta 1985
  5. Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
  6. Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
  7. Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
  8. Warren Buffett, hace 8 años: “Las criptomonedas tendrán un mal final”

Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: "Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación"

Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: "Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación"

Una jugadora de 25 años dice que se retira del tenis porque es un mundo "racista, misógino, homofóbico y hostil"

Una jugadora de 25 años dice que se retira del tenis porque es un mundo "racista, misógino, homofóbico y hostil"

DIRECTO | Pedro Sánchez preside la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo

DIRECTO | Pedro Sánchez preside la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo

Con cifras en la mano, calcula lo que podrás ahorrar si conduces de manera eficiente

Con cifras en la mano, calcula lo que podrás ahorrar si conduces de manera eficiente

Salut defiende que incentivar a los CAP para que las bajas laborales no se alarguen reducirá tiempos de espera en pruebas diagnósticas

Salut defiende que incentivar a los CAP para que las bajas laborales no se alarguen reducirá tiempos de espera en pruebas diagnósticas

La Formación Profesional Dual cumple dos años con una implantación lenta y desigual según los territorios

La Formación Profesional Dual cumple dos años con una implantación lenta y desigual según los territorios

Loles León se sincera sobre el porqué aceptó participar en 'MasterChef Celebrity': "Todo el mundo tiene sus mochilas"

Loles León se sincera sobre el porqué aceptó participar en 'MasterChef Celebrity': "Todo el mundo tiene sus mochilas"

Escogido el proyecto de la plataforma marina del Fòrum que culminará el frente litoral

Escogido el proyecto de la plataforma marina del Fòrum que culminará el frente litoral