Hace falta un requisito clave
Hacienda avisa: vender tu casa tras los 65 años no siempre te libra del IRPF
La Agencia Tributaria recuerda que la exención por venta de vivienda habitual exige residencia real y continuada: no basta con tener más de 65 años
Por qué Hacienda te retiene más IRPF del debido y cómo evitarlo
Si tienes más de 65 años y vendes tu vivienda habitual, no pagas IRPF por la ganancia. Es cierto, pero no en todos los casos. La Agencia Tributaria ha reiterado (a partir de la normativa vigente y de consultas vinculantes recientes) que la exención solo se aplica cuando el inmueble cumple estrictamente la condición de vivienda habitual, lo que implica un requisito que muchos contribuyentes pasan por alto: haber residido en ella de forma efectiva y continuada durante al menos tres años.
Este matiz es clave porque determina si la ganancia patrimonial queda exenta o debe tributar. No se trata de un nuevo criterio, sino de la aplicación literal de la Ley del IRPF y su reglamento, que definen qué se entiende por vivienda habitual a efectos fiscales.
El requisito que marca la diferencia
Según la normativa tributaria, para que una vivienda tenga la consideración de habitual debe haberse ocupado de manera real y continuada durante un mínimo de tres años, salvo circunstancias excepcionales justificadas (traslado laboral, fallecimiento, dependencia, entre otras).
Esto significa que empadronarse o declarar la vivienda como residencia no es suficiente si no existe una ocupación efectiva demostrable. En caso contrario, la Agencia Tributaria puede considerar que el inmueble no cumple los requisitos legales y exigir la tributación de la ganancia patrimonial, incluso aunque el propietario sea mayor de 65 años.
La exención sigue siendo plenamente válida cuando se cumplen ambas condiciones: edad y carácter habitual de la vivienda. Pero el aviso es claro, y es que la edad por sí sola no garantiza el beneficio fiscal.
Qué implica para los contribuyentes
Para quienes estén pensando en vender su vivienda tras cumplir 65 años, en un momento con un mercado tan al alza, el punto crítico es poder acreditar la residencia efectiva. Suministros, domicilio fiscal, correspondencia o cualquier prueba que evidencie el uso real del inmueble como hogar habitual.
El objetivo de la norma es evitar que se utilice la exención en operaciones que no responden a una residencia genuina. Por eso, expertos fiscales recomiendan revisar la situación con antelación y documentar adecuadamente el uso de la vivienda.
En resumen, es cierto que sí existe una ventaja fiscal relevante, pero su aplicación depende de cumplir los requisitos legales sin atajos. Entender este detalle puede evitar sorpresas con Hacienda en el momento de declarar la operación.
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
- Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
- Encerrada por “suspirar por los hombres”: así funcionaba la red de reformatorios femeninos del franquismo… que operó hasta 1985
- Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- Warren Buffett, hace 8 años: “Las criptomonedas tendrán un mal final”