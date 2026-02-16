El Govern invertirá 3 millones de euros en un nuevo programa para incentivar la exportación en las empresas

Días después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegaran a un acuerdo sobre los aranceles que regirían el comercio internacional entre uno y otro mercado, el Govern de la Generalitat movió ficha: independientemente de que el escenario final fuera mejor al esperado, la administración pública preparaba igualmente un plan de ayudas para contrarrestar las más que posibles consecuencias de estas nuevas tasas y, en paralelo, trazaba una estrategia junto a las principales patronales catalanas para incentivar, en general, que las empresas catalanas exporten.

Este lunes, el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, y el secretari d'Empresa, Jaume Baró, han presentado formalmente esta última estrategia. La han llamado 'Catalunya Exporta', está dotada de 3 millones de euros de presupuesto a invertir en tres años (hasta 2028) y participan en él hasta 11 organizaciones empresariales de la comunidad. Son el Consell General de Cambres de Catalunya, Foment del Treball Nacional, Pimec, Secartys, TecnoCampus, Amec, la Fundació Cecot Innovació, Texfor, FITEX, el Centre Metal·lúrgic y la AEGP.

"Hemos ido defendiendo de forma constante la colaboración publicoprivada como un instrumento imprescindible para que las cosas salgan bien", ha introducido Sàmper, asegurando que este es un modelo que "en Catalunya siempre ha dado muy buen resultado". El marco, ha confirmado el conseller, es haber encadenado la pandemia, la crisis de suministro que desató la guerra en Ucrania y, luego, una "guerra arancelaria" que ha generado fragmentación en el comercio, un aumento del proteccionismo y que se reconfiguren los flujos de comercio a nivel internacional.

"Es evidente que la tensión geopolítica que ha traído la administración Trump con sus aranceles tendrá efecto, sin ningún tipo de duda, sobre las exportaciones: no sabemos si llegaremos a los 100.000 millones de euros [de exportación que se alcanzó en 2023 y 2024], acercarnos ya será un éxito", ha afirmado Sàmper, aprovechando para cifrar en 1.200 las empresas que han solicitado ayudas para paliar el efecto de los aranceles (unas 1.000 han sido beneficiarias de subvenciones por valor de 33 millones de euros) y en 300 las compañías que han pedido asesoramiento, en este tiempo.

Los datos que manejan indican que solo un tercio de los 4.350 millones de euros que Catalunya exporta anualmente a Estados Unidos queda libre del impacto de los aranceles. En cambio, sí influye sobre el 67% restante: 2.900 millones de euros.

Objetivos concretos y estrategia

Es con este telón de fondo, agravado porque –tal como ha pormenorizado luego Cristina Serradell, directora de negocio internacional de Acció– cada vez son menos las empresas catalanas que empiezan a exportar o que, al cabo de 4 años, solo una de cada 10 de estas sociedades siga exportando de forma regular, que nace 'Catalunya Exporta'.

Su ambición es crear 1.000 nuevas empresas exportadoras de aquí a 2030, llegar a un volumen total de 19.000 compañías que comercien con el extranjero de forma habitual, que haya en Catalunya 3.500 sociedades con filiales fuera (hoy son 3.175) o superar las 2.000 empresas que facturan mínimo 5 millones de euros solo con su negocio exterior.

Serradell ha precisado que, para lograrlo, se llevarán a cabo sesiones técnicas y especializadas sobre comercio internacional por toda Catalunya ("Se trata de dotar a las empresas de herramientas y conocimiento clave para empezar a exportar", se ha explayado), también se activará un servicio que ofrecerá un diagnóstico del potencial exportador de cada compañía y una hoja de ruta de los pasos a seguir a continuación, no solo para sociedades que nunca hayan exportado antes, sino también para las que lo hagan "de forma irregular o desestructurada".

Por último, el programa contempla acompañar a estas compañías durante tres años, para asegurarse de que tienen herramientas a su disposición cuando se vayan encontrando con los obstáculos que propician que la mayoría acabe cancelando su aventura exportadora. "Es el rasgo diferencial del programa y lo que hará que tenga éxito", ha concluido la directiva.