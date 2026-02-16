Las fusiones y adquisiciones arrancan el año con fuerza tras marcar récord en 2025 con 62.000 millones

El capital riesgo vive un gran momento marcado por el crecimiento de la economía española y la mayor certidumbre regulatoria en el plano internacional. Las fusiones y adquisiciones de empresas en España aumentaron un 66% en 2025 hasta los 62.380 millones de euros, según un informe de la consultora Bain & Company. El año, además, ha arrancado con la segunda mayor compra de la historia de los fondos en España, con la inversión de 5.600 millones en Urbaser, tras la de Cepsa en 2011.

El gigante estadounidense Blackstone, que controla el 65% del propietario de hoteles HIP, las inmobiliarias Testa y Aliseda y la compañía de bingos y casinos Cirsa, junto al fondo sueco EQT (Milanuncios, Infojobs y el 18% de Idealista) cerraron la semana pasada la adquisición de la compañía de servicios de limpieza viaria y recogida de residuos Urbaser a la firma californiana Platinum Equity. El fondo ya pagó por la compañía 3.500 millones al grupo chino CNTY en 2021. La empresa que lidera Fernando Abril-Martorell tiene origen en el antiguo negocio medioambiental de la constructora ACS, adquirido en 2016 por 2.200 millones.

A esta compraventa se le podría unir en las próximas semanas el desembarco del fondo canadiense Brookfield en vivienda con la inversión de algo más de 1.000 millones en la socimi residencial Fidere, propiedad hasta ahora de Blackstone, que cuenta con 5.300 viviendas en alquiler entre la Comunidad de Madrid y Guadalajara.

El año arrancó con fuerza en el mercado de las fusiones y adquisiciones con la compra de la división tecnológica de la compañía andaluza Ayesa por 480 millones por parte de un consorcio vasco integrado por Indar Kartera (vehículo inversor de Kutxabank), la Fundación BBK, el Gobierno Vasco, a través de Finkatuz (vehículo de inversión del Instituto Vasco de Finanzas) y la compañía tecnológica Teknei. El Ejecutivo de Imanol Pradales pretende fusionar a Teknei y Ayesa para sacar a bolsa. Este mes se cerró la venta del área de ingeniería de Ayesa a la consultora inmobiliaria canadidense Colliers por 600 millones, que hasta ahora controlaban la firma británica A&M Capital Europe al 67% y la familia sevillana Manzanares al 33%.

El 80% de los ejecutivos muestra optimismo

Este escenario llega tras un 2025 marcado por grandes operaciones corporativas como la compra de MasOrange por parte de su matriz francesa Orange por 4.250 millones, la venta de Iberdrola México a la renovable alicantina Cox por 3.700 millones, el traspaso del 49% de Santander Polonia a Erste por 7.000 millones, el acuerdo entre Santander y Sabadell por su filial británica TSB por 3.100 millones, la entrada de Apollo en el Atlético de Madrid por 1.440 millones o la adquisición de la Universidad Alfonso X (UAX) por el fondo británico Cinven por 2.000 millones. Pese a que la cifra de operaciones se ralentizó un 12%, el mercado español de fusiones y adquisiciones alcanzó sus mayores volúmenes desde 2021, cuando llegó a los 67.500 millones.

“España ha protagonizado uno de los repuntes más potentes de Europa en 2025, impulsado por una operación transformadora en telecomunicaciones y un entorno más favorable de valoración y financiación. Tenemos todos los ingredientes para que 2026 sea otro año sólido en fusiones y adquisiciones”, señala Cira Cuberes, socia de Bain & Company. “Las empresas españolas necesitan reinventarse con urgencia ante la disrupción tecnológica y la posglobalización. El mercado seguirá siendo una palanca clave en ese proceso”.

El contexto también juega a favor: las condiciones macroeconómicas siguen mejorando y se acumula una cartera cada vez mayor de activos gestionados por los fondos de capital riesgo lista para salir al mercado. Además, los líderes de distintos sectores coinciden en que muchos modelos de negocio tradicionales han agotado los motores históricos que impulsaban su crecimiento. Este optimismo se refleja también en la encuesta realizada por Bain a 300 ejecutivos de fusiones y adquisiciones en todo el mundo: el 80% prevé mantener o aumentar su actividad en 2026.

De cara a 2026, Bain prevé que las empresas españolas seguirán recurriendo a las fusiones y adquisiciones —incluidas desinversiones y spin-offs— para sumar capacidades tecnológicas y de IA, ajustar su huella geográfica en un entorno de posglobalización y reorientar sus carteras hacia negocios con mayor crecimiento y rentabilidad.

Noticias relacionadas

La geopolítica y la posglobalización continuarán marcando las estrategias de este mercado en 2026 y más allá, especialmente tras los shocks arancelarios de 2025, que han evidenciado hasta qué punto la fragmentación está redibujando los flujos de bienes, capital, propiedad intelectual y talento. En este marco, las compañías tomarán decisiones más contundentes: reforzarán determinadas plazas internacionales y reducirán exposición en otras menos favorables. Para ejecutar ese reajuste con la agilidad que exige el entorno, las compraventas y las desinversiones serán palancas clave.