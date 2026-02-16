La patronal Cecot reclama acompasar el horario escolar y el de las empresas

La patronal vallesana Cecot ha planteado acompasar el horario escolar y el de las empresas, con el objetivo de facilitar la conciliación de los trabajadores con hijos a cargo e incentivar así que no haya progenitores que renuncien a un trabajo por no tener a nadie con quien dejar a sus críos. Esta es una de las medidas que la entidad presidida por Xavier Panés ha presentado este lunes en rueda de prensa para compensar la pérdida de ocupados que está conllevando el retiro de los ‘baby boomers’.

La falta de trabajadores cualificados se ha convertido ya en una de las principales preocupaciones entre los empresarios catalanes. Según ha explicado el secretario general de Cecot, Oriol Alba, ya supera incluso las trabas burocráticas y ello pese a que Catalunya sigue ostentando una tasa de paro por encima de la media europea. Ante la perspectiva de que esa proliferación de vacantes frene el crecimiento económico, la patronal llama a la Administración y al resto de agentes sociales a introducir reformas que permitan sumar el mayor número de manos posibles al mercado laboral.

Que los horarios de la oficina y de la escuela converjan es una de estas medidas. Desde Cecot son conscientes de que en ese hito deberán ceder las compañías y compactar o redistribuir jornadas que hoy tienden a alargarse para cubrir cuántas más franjas del día, mejor. Aunque también reclaman que la Administración ponga de su parte y coordine horarios entre distintas etapas formativas, impulse que los centros públicos, concertados y privados se rijan por el mismo patrón y ajuste el calendario escolar para minimizar los días sueltos en los que los niños no tienen colegio, pero los padres sí deben ir a trabajar. “Habría que ajustar incluso el ‘prime time’ televisivo”, ha apuntado Alba.

Cecot ha llamado a una suerte de ‘pacto de país’ por una mejor ocupación, ante el reto demográfico que están comenzando a enfrentar las sociedades occidentales. Y es que en un contexto en el que por cada dos trabajadores ya hay una persona dependiente (o niño, o jubilado), “si no actuamos ahora el coste que asumiremos como país será mucho más elevado”, ha alertado el presidente de Cecot, Xavier Panés.

Dentro de la batería de medidas planteadas por la patronal que persiguen incrementar la fuerza laboral hay de distinta índole y algunas tienen más margen para acordarse con los sindicatos, mientras que otras traspasan líneas rojas de las centrales. Por ejemplo, Cecot reclama reformular la legislación relativa a horas extras y permitir que se pueda exceder el actual tope de 80 horas anuales.

Esta cuestión se abordó preliminarmente durante la negociación de la luego fallida ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Sindicatos como UGT se abrieron a discutirlo, siempre que se mejoraran sustancialmente los emolumentos durante esas horas adicionales y se respetara la voluntariedad, mientras que CCOO se mostró más contrario a abordarlo.

Más formación

La patronal vallesana pretende mejorar los actuales circuitos de formación, para mejorar la inserción laboral de aquellas personas que están en paro o que quieren cambiarse de sector a otro con más demanda y mejores condiciones. O facilitar la homologación de títulos para aquellos migrantes que ya tienen esos conocimientos, pero las autoridades locales no se los reconocen y ello les impide ejercer de médicos, abogados, arquitectos u otras profesiones que requieren cualificación acreditada. Sobre estos puntos existe coincidencia con las centrales.

Otra recomendación es ahondar en el programa que puso en marcha el abril pasado el Ministerio de Trabajo y que permite a las personas en desempleo compatibilizar temporalmente su prestación con un trabajo, para así no desincentivar la aceptación de ofertas por miedo a perder la prestación.

Transfergesellschaft

El rol de las oficinas públicas de empleo para lograr que las personas en paro –alrededor del 8% de la población activa en Catalunya- encuentren trabajo hace tiempo que está cuestionado por las empresas y por parte de los usuarios. No lo ven como algo útil y estadísticas como las que recoge el INE revelan que menos del 5% de la gente que encuentra empleo recibe directamente la oferta a través del Sepe (o en Catalunya el SOC).

Noticias relacionadas

Tasa de paro en Catalunya

Es por ello que desde Cecot plantean incorporar mecanismos de inserción como los que ya funcionan en otros países. Ponen de ejemplo Alemania y su Transfergesellschaft. En este sistema, una persona que es despedida no va a la oficina de empleo a cobrar una prestación y pedir allí cursos de formación y ofertas de trabajo, sino que es contratado por una ‘empresa de transición’. Estas se financian por un mix de aportaciones de empresas y Estado y pagan un salario a la persona para que vaya cada día allí durante un tiempo para formarse y estudiar cómo lograr otro empleo.