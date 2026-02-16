Pimec aplaude los incentivos a los CAP que reduzcan bajas y los sindicatos estallan

La propuesta del Departament de Salut de dar más recursos a aquellos centros de atención primaria (CAP) que reduzcan el tiempo que sus pacientes están baja laboral ha generado polémica entre patronales y sindicatos. Las empresas han recibido con los brazos abiertos la iniciativa, que está todavía por acabar de concretarse, mientras que los representantes de los trabajadores han salido a criticarla y le reclaman a la Generalitat que la retire.

Cómo gestionar el aumento de bajas por incapacidad temporal que se está produciendo tanto en Catalunya, como en el conjunto de España y Europa divide a los agentes sociales. La patronal catalana Pimec ha emitido un comunicado en el que "valora positivamente" la medida diseñada por la consellera Olga Pané, que en lo que va de legislatura ha maniobrado en distintas ocasiones para tratar de condicionar los procesos de gestión sanitaria con el objetivo de reducir el volumen o duración de los procesos de incapacidad temporal.

La patronal de las pequeñas y medianas empresas considera que la última propuesta de Salut pretende agilizar los procesos de diagnóstico y tratamiento "para reducir demoras innecesarias y facilitar la recuperación de la salud en el menor tiempo posible y con todas las garantías médicas". Algo que no comparten desde las centrales. "Es una cortina de humo para esconder los graves déficits históricos que sufre la sanidad catalana, que profundizará además, en la brecha existente en el sistema de salud", han manifestado desde la UGT.

"Exigimos que esta medida se retire inmediatamente, porque coacciona el criterio médico y señala a los trabajadores y trabajadoras, cuando lo que realmente tenemos es un problema de recursos y de listas de espera", han señalado desde CCOO. Foment del Treball, la otra gran patronal catalana, no se ha pronunciado hasta la fecha sobre la iniciativa.

Nueva polémica

Salut se ha fijado como objetivo de esta legislatura incidir en la gestión de las bajas por incapacidad temporal. Ya al inicio de su mandat, la consellera Pané trató de introducir una serie de complementos salariales para los médicos que gestionarán un mayor volumen de procesos que acabaran en alta. Dicha medida no prosperó tras la fuerte contestación social que generó.

Otra iniciativa fue la de colgar una serie de panfletos informativos en las listas de espera y divulgar dicho material a través de redes sociales mediante el que le pedían a los catalanes que hicieran un "uso responsable" de la prestación de baja, tal como avanzó EL PERIÓDICO. Ya en dicho caso se produjo la división que ha acaecido esta semana en relación a los incentivos a los CAP: las patronales aplaudieron y los sindicatos la criticaron.

Las centrales acusan a la consellera Pané de "asumir el relato que hace la patronal del absentismo", tal como le ha reprochado CCOO este lunes en un comunicado. Desde la UGT reclaman cambiar el foco e invertir más en el conjunto del sistema. "Mientras que en 2010 el Departament de Salut de la Generalitat invertía un total de 1.770 euros por habitante, en 2025 (datos provisionales) invirtió 1.426 euros. Hay que tener en cuenta además, que en el mismo periodo la población de Catalunya mayor de 65 años pasó del 16,5% al 19,7%", han cuantificado desde el sindicato.

Desde Pimec no consideran que "optimitzar la duración" de las bajas, tal como lo plantea Salut en su propuesta, signifique, "en ningún caso, forzar reincorporaciones prematuras, lo que sería perjudicial tanto para las personas como para las empresas".