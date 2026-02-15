Un municipio contrata detectives privados para destapar fraudes en las bajas laborales

La empresa pública Gestión y Servicios de Paterna (Gespa) ha contratado a una firma de detectives privados por valor de 21.659 euros para controlar posibles fraudes en bajas de sus trabajadores e investigar las irregularidades cometidas por "clientes, proveedores, empresas colaboradoras, personal trabajador, órganos de dirección o administración" que pudieran "afectar negativamente a los principios, valores, derechos e intereses de la entidad", tal como señala la misma empresa en el informe de contratación, que salía a licitación por 23.000 euros.

Gespa es la empresa que ahora dirige la exmujer del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, Sonia Borruey, y que se encarga de dar servicios públicos al municipio en materia de mantenimiento y urbanismo, entre otros asuntos. Con todo, este proceso de contratación se inició a finales de 2025 y antes de que ella tomara posesión como personal directivo, que tuvo lugar la pasada semana, justo en el comienzo del contrato de vigilancia privada de los 500 empleados.

En el informe de prescripciones técnicas para la contratación de los servicios de detectives en la mercantil pública, se detalla que los servicios a prestar son la verificación de situaciones de incapacidad temporal y permanente del personal trabajador; la investigación de posibles incumplimientos o fraudes y el seguimiento de actuaciones presuntamente irregulares.

¿Qué trabajos realizarán los detectives?

Según se desprende del informe de contratación, los profesionales contratados por Gespa se dedicarán a observar y a seguir las actividades de personas (físicas o jurídicas) que "se considere necesario investigar", con el fin de recabar información para "verificar si hay irregularidades o actos ilícitos que puedan vulnerar los derechos e intereses de la empresa pública Gespa".

Tras el seguimiento de las personas que esta mercantil considere sospechosas se elaborará un informe previo, escrito y documentado acompañado de material gráfico o videográfico que refleje los resultados de las actuaciones. Si la empresa Gespa lo requiere, los detectives asistirán y ratificarán los informes en sede judicial, administrativa o allá donde requiera Gespa.

Al inicio de los encargos, la empresa de Paterna proporcionará información a los detectives para iniciar las tareas de investigación y seguimiento tales como los datos de la persona, las localizaciones de su rutina diaria o sus horarios.

A partir de estos datos, se iniciará o no la investigación. Cuando el detective inicie sus pesquisas, tendrá que seguir a la persona un mínimo de dos días y si el servicio lo requiere, deberá investigar incluso fines de semana, festivos o turnos nocturnos o de vacaciones.

El informe final

Una vez recabados todos los datos, el informe final de los detectives "deberá acompañarse de pruebas documentales o videográficas en color, calidad nítida y con sonido claro, garantizando la supresión de datos personales e imágenes de terceras personas no vinculadas al seguimiento".

El contenido mínimo incluirá los datos del investigado; la finalidad de la investigación, un relato detallado de acciones, ubicaciones, fechas y horarios y las conclusiones extraídas y los hechos más relevantes detectados.

Asimismo, también debería tener anexo fotografías y reportajes en vídeo. Si Gespa lo considera, el informe podrá ampliarse. Por último, los detectives tendrán la obligación de asistir a juicios para defender el informe de pruebas recabadas.