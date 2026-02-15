Líderes tecnológicos globales pactan para prometer seguridad y respeto a sus clientes ante el avance de la IA

En la Munich Security Conference, 15 empresas de África, Asia, Europa y Norteamérica han anunciado el lanzamiento de Trusted Tech Alliance (TTA), un grupo de proveedores de tecnología globales con ideas afines que, según un comunicado que han difundido, se unen para "trabajar a través de las fronteras y se basan en un conjunto compartido de principios para una tecnología confiable, desde conectividad, infraestructura en la nube y semiconductores hasta software e inteligencia artificial".

La nueva organización se propone "garantizar que, independientemente de la nacionalidad del proveedor, las empresas de la Alianza se adhieran a compromisos comunes de transparencia, seguridad y protección de datos que generen confianza y transmitan los beneficios de la tecnología a personas de todo el mundo".

Sus impulsores aseguran reaccionar así "en respuesta a un ritmo sin precedentes de cambio tecnológico y a un entorno cada vez más complejo", en el que "existe un escepticismo constante sobre las tecnologías digitales y su posible impacto negativo en las personas y las sociedades".

Cinco principios

Participan en la TTA las firmas Nokia, SAP, Saab, Ericsson, Cohere, Microsoft, Cassava, Anthropic, Jio Platforms, NTT, Nscale, AWS, Google Cloud, Hanwha y Rapidus.

En su comunicado informan a la opinión pública global que los firmantes se comprometen a colaborar con sus clientes y los gobiernos para "garantizar que los beneficios de las tecnologías emergentes generen una mayor confianza pública, impulsando a la vez la creación de empleo y el crecimiento".

Los firmantes se autocalifican de firmas con "un conjunto compartido de prácticas y principios claros y verificables", y, contra los extendidos miedos que originan los últimos avances, especialmente en inteligencia artificial, aseguran que la tecnología "puede ser segura, confiable y operar de forma responsable".

Las empresas participantes han acordado cinco principios específicos:

Contar con "un sólido gobierno corporativo y una conducta ética"

Desarrollar tecnología de forma segura

Gestionar responsablemente esa tecnología a lo largo de su ciclo de vida con garantías de seguridad y calidad contractualmente vinculantes.

Exigir a sus proveedores estrictos estándares globales de seguridad.

Apoyará un entorno digital abierto, cooperativo y que fomente la innovación.

Seguridad y confianza

"En una era de rápidos cambios tecnológicos, la colaboración entre empresas del sector con ideas afines es esencial para promover la confianza de los clientes y aprovechar al máximo los beneficios de la tecnología en la economía y la sociedad", ha dicho David Zapolsky, director de Asuntos Globales y Asuntos Jurídicos de Amazon. Y la directora de asuntos externos de Anthropic, Sarah Heck, cree que "a medida que los sistemas de IA se vuelven más potentes, impulsando la innovación, acelerando el crecimiento económico y transformando la seguridad nacional, Estados Unidos, sus aliados y socios deben garantizar que los modelos más adoptados en el mundo sean seguros, fiables, confiables y se desarrollen de forma transparente.

En el comunicado de la nueva alianza empresarial habla Börje Ekholm, presidente y consejero delegado de Ericsson, para añadir que "ninguna empresa ni ningún país puede construir una infraestructura digital segura y confiable por sí solo. Al contrario, la confianza y la seguridad solo se pueden lograr juntos".

Noticias relacionadas

Los representantes de dos gigantes tecnológicos de origen norteamericano también se han pronunciado en ese sentido. Marcus Jadotte, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Cloud, explica que con la TTA buscan "defender los principios que ya respetamos: promover la elección del cliente y ofrecer una cartera de soluciones, habilitada por controles técnicos y colaboraciones locales, para cumplir con los estrictos requisitos de soberanía y los estándares regionales". Y Brad Smith, vicepresidente y director general de Microsoft, considera que "en el entorno geopolítico actual, es fundamental que empresas con ideas afines colaboren para proteger la seguridad y promover altos estándares globales para preservar la confianza en la tecnología a través de las fronteras".