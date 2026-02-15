“La IA deja de ser experimento”: expertos avisan de que 2026 será el año decisivo para las empresas españolas

El año 2026 se ha consolidado como el punto de inflexión definitivo para la economía española. Tras dos ejercicios de experimentación, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una transformación estructural de calado comparable a la llegada del cloud computing.

En España, según datos de la consultora tecnológica Accenture, el 78% de las empresas prevé aumentar su inversión en esta tecnología durante el presente ejercicio, motivadas por un optimismo notable, pues el 87% de los directivos patrios espera un crecimiento sólido de sus ingresos gracias a la IA. Sin embargo, bajo este despliegue financiero, el mercado se enfrenta a su año más difícil.

“Estamos viendo que la IA empieza a absorber una parte creciente del presupuesto tecnológico, en muchos casos ya en el entorno del 10% o el 15%, y deja de abordarse como una iniciativa puntual para integrarse en los grandes programas de transformación digital”, explica Alberto García Arrieta, director general de Data & IA en Accenture en España y Portugal.

Según el directivo, las compañías más avanzadas ya están obteniendo mejoras tangibles de productividad en plazos de 12 a 18 meses, especialmente en áreas como atención al cliente, operaciones o IT. Sin embargo, bajo este despliegue financiero, el mercado se enfrenta a su año más exigente.

El fin de la “luna de miel” y el choque con la realidad financiera

Para el Deutsche Bank Research Institute, el diagnóstico es claro: “La luna de miel ha terminado”. Los analistas Adrian Cox y Stefan Abrudan advierten que 2026 será un año de “desilusión, dislocación y desconfianza” a medida que los proyectos piloto pasan a la fase de producción real. El reto es mayúsculo: la IA debe demostrar que es más económica que el trabajo humano en entornos “caóticos” del mundo real, donde la falta de datos de alta calidad es un cuello de botella constante.

Este escenario de incertidumbre se ve agravado por las tensiones financieras. Mientras el FMI advierte de que una reevaluación a la baja de las expectativas de productividad podría provocar una “corrección financiera abrupta”, gigantes como OpenAI enfrentan un gasto masivo, con una quema de caja estimada en 17.000 millones de dólares para este año.

Algunos segmentos, como la IA generativa, han generado una euforia inicial que puede llevar a frustración si se intenta implantar sin reforzar la base de datos, la arquitectura tecnológica y las capacidades internas. Pensar que esta tecnología es ‘plug-and-play’ es un error Alberto García Arrieta — Director general de Data & IA en Accenture en España y Portugal

Para García Arrieta, el riesgo no es tecnológico sino de expectativas. A su juicio, las organizaciones que la abordan como un cambio sistémico —y no como una solución aislada— son las que ya están capturando valor real.

Un reto estructural

En este contexto, Valero Marín, presidente de IndesIA, se muestra contundente: “La inteligencia artificial no es una moda pasajera, está redefiniendo procesos, modelos de negocio y la eficiencia operativa”.

Para Marín, España cuenta con una posición de privilegio gracias a sus grandes empresas líderes en banca, energía e industria, que ya actúan como referentes internacionales. No obstante, el directivo lanza una advertencia clave: “Es el momento de apretar, de doblar la apuesta y, en especial, de no olvidarse de las pymes”.

El experto señala que, aunque existen indicios de “burbuja” en ciertos segmentos de IA generativa, esto se debe a la “ausencia de una estrategia clara alineada con los objetivos reales de negocio”.

Para el presidente de IndesIA, el verdadero valor surgirá de la formación y el acompañamiento, evitando que la regulación —como el Reglamento Europeo de IA— se convierta en un freno para las empresas de menor tamaño.

García Arrieta coincide en el diagnóstico estructural y subraya que el impacto ya se está concentrando en sectores intensivos en datos. “En España, la IA se está materializando con mayor claridad en banca y seguros, energía, industria, telecomunicaciones y retail, donde existen grandes volúmenes de información y procesos complejos susceptibles de automatización avanzada”.

A su juicio, nuestro país parte con ventajas competitivas en talento tecnológico, hubs de innovación y capacidad de ingeniería que pueden convertirlo en referente europeo si se sostienen la inversión y la colaboración público-privada.

La IA pasa a la acción

La IA de 2026 ya no solo conversa; ejecuta. La denominada IA agéntica —copilotos que realizan tareas autónomas— ya representa el 17% del valor generado por esta tecnología, según Globant. Ejemplos tangibles ya operan en el tejido empresarial español:

Recursos Humanos: PayFit ha desplegado PayFit Copilot , el primer agente contextual de RRHH capaz de resolver dudas de 220.000 empleados sobre sus nóminas, vacaciones y convenios, utilizando una base de datos experta de 1.000 artículos técnicos.

PayFit ha desplegado , el primer agente contextual de RRHH capaz de resolver dudas de sobre sus nóminas, vacaciones y convenios, utilizando una base de datos experta de 1.000 artículos técnicos. Turismo sostenible: la española MyStreetBook lidera la “Green AI” con su tecnología MSB EcoFlow . Mediante un “Algoritmo Ético”, regula el flujo de visitantes en seis países europeos, priorizando el comercio local y evitando la saturación de destinos para proteger el patrimonio.

la española lidera la “Green AI” con su tecnología . Mediante un “Algoritmo Ético”, regula el flujo de visitantes en seis países europeos, priorizando el comercio local y evitando la saturación de destinos para proteger el patrimonio. Operaciones y Consumo: compañías como Globant están utilizando agentes de IA en fábricas para anticipar fallos mediante datos de IoT —información recopilada, transmitida y compartida por objetos físicos (el ‘Internet de las cosas’)— optimizando la cadena de suministro ante la volatilidad del mercado.

Incluso en el sector legal, la IA es el nuevo motor de inversión. El despacho Across Legal ha reforzado su estrategia incorporando a Carlos Escapa, exlíder de IA en Amazon y Meta, debido a que la tecnología se ha vuelto un factor crítico en la valoración de operaciones de M&A y Venture Capital.

El riesgo de la “resistencia silenciosa”

A pesar de la inversión, existe una grieta preocupante en las organizaciones. Según el informe Pulse of Change de Accenture, el 90% de los directivos españoles cree que su plantilla está formada, pero solo el 52% de los empleados se siente preparado. Para Álex Puig, fundador de Context Protocol, todavía falta confianza. Según él, se necesitan mecanismos que permitan “verificar quién hace qué y con qué intención”.

Esta desconexión es lo que Francesc Cuenc, asesor de IA en Múltiplo, define como una “resistencia cultural silenciosa”, donde las herramientas se compran pero no se usan porque el trabajador se siente amenazado o inseguro.

Valero Marín coincide en que este es uno de los mayores riesgos: “Si los empleados perciben amenazas de sustitución, se generará resistencia que ralentizará la adopción”. La solución, según Learning Heroes, pasa por fomentar el “AI Thinking” e integrar la inteligencia natural con la algorítmica. El experto Javier Sáez destaca tendencias como el Vibe Coding, que permite a cualquier usuario crear software complejo mediante lenguaje natural, democratizando el desarrollo tecnológico.

Transformación, no sustitución

El impacto en el empleo sigue siendo el gran debate. Mientras economistas de PIMCO como Tiffany Wilding alertan de que la IA podría reducir la participación laboral al ser un “sustituto asequible para tareas cualificadas”, el consenso en España apunta a una transformación.

Desde IndesIA y la consultora Múltiplo se prevé una “recualificación" masiva” hacia perfiles de alto valor añadido, como gestores de ética digital o auditores de algoritmos. Además, recientemente, el CEO de Goldman Sachs David Solomon afirmó que “la IA es una herramienta de productividad sin precedentes” y que él se desmarca del llamado “apocalipsis laboral”.

El éxito en este 2026 no dependerá de quién tenga el algoritmo más potente, sino de quién logre integrar la IA en su cultura corporativa. Como concluye Mercedes Oblanca, presidenta de Accenture en España, el reto es construir un ecosistema donde equipos humanos y agentes de IA colaboren de forma “integrada, ágil y orientada a resultados como nunca antes”.