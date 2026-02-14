La cadena barcelonesa líder en fideos chinos en España, Udon Asian Food, prevé llegar a los 100 locales este año

En México, en Chile, en Perú y en el aeropuerto de Barcelona. Estos son los cuatro destinos elegidos por la cadena de restauración Udon Asian Food para sus aperturas más inminentes. La compañía, nacida en Barcelona en 2003 y líder en restauración asiática en España, ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación total de 57,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9% respecto al año anterior. Su previsión es alcanzar los 65 millones a finales de este 2026 y llegar por primera vez a la cifra de 100 restaurantes en todo el mundo. Esto permitirá ampliar la plantilla de 1.074 trabajadores con que cuenta ahora. "El objetivo del centenar de establecimientos lo empezamos a trabajar en 2019, cuando vimos que se daban las sinergias para crecer ya fuera de España", explica Jordi Pascual, fundador de la cadena y actual consejero delegado de la compañía.

Fue ese año, justo antes de la irrupción de la pandemia del covid-19, que tanto daño hizo al sector de la restauración, cuando Udon se marcó el reto de convertirse "en marca global de restauración asiática", señala Pascual. "Hicimos un análisis y vimos que, entre las grandes cadenas del sector, había líderes muy claros en el ámbito de las hamburguesas, de la comida italiana, del pollo frito o de las pizzas, pero que ese mismo referente no existía en el caso de la cocina asiática... Y así fue cómo decidimos que eso era a lo que nosotros queríamos llegar", cuenta el consejero delegado. El crecimiento fuera de la península Ibérica (tenían también locales en Portugal y en Andorra) empezó por América Latina y Estados Unidos.

"Este 2025 ha sido el año más importante para el salto internacional de Udon", destaca, por su parte, Jordi Quílez, su director de Expansión. "Hemos abierto hasta siete nuevos restaurantes en el continente americano y nos hemos estrenado en mercados de gran relevancia como México o Chile". En el primero de estos dos países, la previsión es estrenar a lo largo del primer cuatrimestre un segundo establecimiento, mientras que en la capital chilena está todo a punto para inaugurar el que será su tercer local allí. En cuanto a Perú, el objetivo es abrir a finales de febrero en Lima, en el que será el primer aterrizaje de Udon en el país. "Es un reto, sobre todo porque la gastronomía peruana es de primer nivel, lo que implica un cliente muy exigente, pero es que, además, la suya es una cocina con una fuerte influencia asiática, lo que les hace ya conocedores de platos similares a los nuestros", observa el fundador.

En la actualidad, Udon opera, además de en los lugares ya mencionados, también en Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador y Estados Unidos. "Y estamos en contacto con grupos de restauración para ver qué posibilidades hay de llegar también a Colombia y a Guatemala", agrega Pascual. El modelo de crecimiento de la compañía es mediante franquicias con socios ya consolidados en los países de destino, "salvo en Estados Unidos, donde los locales son de propiedad".

Cerca de su Barcelona natal, durante la primera mitad de este 2026, la firma prevé también poner en marcha un nuevo local en la terminal T1 del aeropuerto, de la mano del operador Areas. El proyecto forma parte del plan de expansión de la empresa hacia nuevos formatos de restaurante, que incluyen asimismo las 'food-trucks'. Ese plan lo simultanea con un programa de renovación de locales en España para adaptar los espacios a un diseño más actual y "optimizar la experiencia y confort del cliente".

Udon nació en el barrio del Born de la capital catalana, cuando Pascual y su socio Jordi Vidal decidieron hacer caso al padre del primero, quien regresó de un viaje a Tokio enamorado de las tascas tradicionales japonesas y propuso a su hijo abrir un bar de noodles. El encanto de estas tabernas sigue siendo uno de los elementos más valorados por la clientela, aseguran fuentes de la cadena. Y prueba de ello es que el año pasado, más del 85% de la facturación registrada provino del consumo en sala, lo que marcó una creciente preferencia de los consumidores por la experiencia en los propios restaurantes de la marca. "Somos el asiático que más gusta a todo tipo de comensales", afirma el CEO.

En contraposición al denominado 'dine in' o consumo en el propio establecimiento, los pedidos de 'delivery' significaron un 12,6% de la facturación de 2025, mientras que las ventas relacionadas con el 'take away' se quedaron en el 2,1%. La popularidad de ambos formatos se ha reducido ligeramente frente al año anterior, con una disminución del 3,4% y el 0,9%, respectivamente, admite la compañía. "La comida asiática, tanto el sushi como los noodles o fideos, se ha convertido en un 'commodity', es decir, en un plato de conveniencia para solucionar una comida y eso, desde luego, nos ha beneficiado", admite Pascual, que no descarta seguir creciendo hacia Europa, un mercado que interesa por su poder adquisitivo, "pero que hay que analizar con detenimiento y siempre de la mano de algún grupo que quiera incorporar la marca".