David Jiménez, abogado, avisa: “Los pagos en efectivo están limitados por ley en España, y la cantidad ha cambiado”

Las operaciones con dinero en efectivo siguen generando dudas, especialmente después de los cambios recientes en la normativa fiscal en España. El tema no es solo cuánto se puede retirar, sino cómo se puede utilizar después y qué situaciones pueden activar controles o sanciones. El abogado David Jiménez lo ha resumido en su canal de TikTok (@davidjimenezabogado) con aclaraciones prácticas sobre límites y consecuencias.

Sacar dinero del cajero: no hay límite legal

Según explica Jiménez, legalmente se puede retirar dinero en efectivo del cajero sin un tope establecido por ley. En sus palabras, “puedes sacar lo que quieras” porque “en España no existe ninguna limitación” para hacer esta extracción.

Ahora bien, eso no quiere decir que siempre sea igual de sencillo sacar grandes cantidades: el mismo abogado advierte que pueden aparecer limitaciones técnicas o de seguridad. A partir de un importe determinado, la entidad bancaria puede llegar a preguntar para qué se quiere el dinero, aunque el derecho a retirarlo se mantiene.

Dinero en efectivo / Europa Press

Pagos en efectivo: límite de 1.000 euros

Donde sí hay una restricción clara es en el uso posterior de los billetes para pagar. Jiménez recuerda que no se puede pagar en efectivo cualquier cantidad, porque la norma fija un tope. “Hay un límite de mil euros para los pagos en efectivo, de modo que no puedes pagar en efectivo cualquier cantidad; como ya sabes, hay una limitación legal de los pagos en efectivo”, dice Jiménez. El límite anterior era de 2.500 euros. Esta rebaja pretende dificultar operaciones ilícitas y reforzar la trazabilidad de las transacciones.

Salir de España con dinero en efectivo: límite de 10.000 euros

En cuanto a los desplazamientos al extranjero, el abogado indica que se puede viajar con dinero en efectivo, pero con un límite concreto: hasta 10.000 euros.

A partir de esa cantidad, hay que comunicarlo a las autoridades. Si no se hace, según advierte Jiménez, se puede acabar con una sanción.

Llevar dinero encima dentro de España: hasta 100.000 euros

En cambio, dentro del territorio citado por el abogado, el margen es mucho más amplio. Jiménez asegura que se pueden llevar encima hasta 100.000 euros sin que, por esta vía, tenga que haber problemas.

Donde pueden empezar los problemas: sacar y volver a ingresar grandes cantidades

El punto delicado, según la explicación del experto, no es tanto la retirada sino lo que pasa si se hacen movimientos poco justificados con importes elevados. Pone un ejemplo: sacar por ventanilla una cantidad importante, como 20.000 euros, y al cabo de unos meses (o incluso un año) volver a ingresarlos.

En este escenario, el banco puede pedir explicaciones sobre el origen del dinero y activar alertas vinculadas al blanqueo de capitales, con controles más estrictos.

Recomendación para protegerse: pedir un justificante

Para evitar complicaciones, Jiménez insiste en una medida simple cuando se trata de grandes cantidades (no importes pequeños, como 500 euros): solicitar un justificante el mismo día que se retira el efectivo.

Este documento sirve para acreditar que el dinero ha salido de tu cuenta y puede ser clave si, más adelante, se tiene que volver a introducir en el circuito bancario.