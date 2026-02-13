El Supremo admite que una avalancha judicial de 28.000 recursos "colapsa" al sistema: deriva 4.000 casos del 'cártel de camiones' a mediación

El Tribunal Supremo ha reconocido que la avalancha de disputas legales derivados por el cártel de camiones —el cártel de fijación de precios de camiones que surgió en 2016— ha "colapsado" el sistema judicial de casación civil y "amenaza gravemente la sostenibilidad del sistema". El caso del cártel de camiones implicó a gigantes del motor como Volkswagen, Daimler (anteriormente parte de Mercedes-Benz) y AB Volvo en y se ha convertido en uno de los mayores casos de prácticas anticompetitivas impuestas en Europa. La Comisión Europea multó con 2.930 millones de euros a varios de estos fabricantes en 2016 por coordinar precios de camiones durante más de una década. La manipulación entre 1997 y 2011 desató una ola de litigios en Alemania, España y otros países en Europa.

Esto ha abierto la puerta a una tormenta de demandas civiles que se extienden por toda la Unión Europea. La Sala Primera del Tribunal Supremo ingresó 13.008 asuntos relacionados con el cártel en 2025 y aún queda pendiente de 27.864 recursos más, una carga que el propio organismo jurídico ha calificado de insostenible, por lo que ha decidido derivar a mediación más de 4.000 recursos vinculados al cártel. Para hacer frente a la tormenta de litigios, el Centro Español de Mediación de la Cámara de Comercio de España podrá intervenir si el Supremo lo "estima oportuno".

El 90% de los 27.864 recursos sigue pendiente de admisión, y el 10%, pendiente del señalamiento de fecha para deliberación, votación y fallo. "La planta de la Sala Primera del Tribunal Supremo no está preparado para resolver recursos en masa", han alertado. "En el último año, la sala ha instado reiteradamente a las partes afectadas por la litigación del cartel de los camiones a que, una vez fijada la jurisprudencia sobre las cuestiones controvertidas, desistieran o alcanzaran acuerdos respecto de los recursos de casación pendientes".

Además, el 60% de los recursos que llegan a la Sala Primera corresponden a la litigación masiva, sobre todo en materia bancaria y de competencia. La acumulación masiva de asuntos ha obligado al órgano a retrasar la fijación de criterios definitivos y ha prolongado la incertidumbre para los juzgados y empresas afectadas. "El peso de la litigación masiva es evidente", detallan.

"Dificulta enormemente la función casacional sobre los recursos que realmente la necesitan y alarga de modo alarmante los tiempos de resolución", han explicado desde el Supremo. "El efecto añadido [es la] tardanza en establecer soluciones jurisprudenciales que aporten certeza a los órganos de primera y de segunda instancia multiplica la litigiosidad".

Este caso, que en su día afectó al sector de transporte europeo, ha provocado un efecto dominó que se ha traducido en miles de pleitos en España, años después de que Bruselas haya impuesto las sanciones de competencia. Y no solo es un caso aislado en España. En noviembre, más de 130 abogados se reunieron en Múnich (Alemania) por motivo de las audiencias que involucran a MAN, propiedad de Volkswagen, Volvo AB y Daimler.