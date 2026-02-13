MAPA | La nueva lista de municipios de Barcelona con restricciones por la peste porcina

La localización de dos jabalíes muertos cerca de una urbanización de Molins de Rei (Baix Llobregat), a dos kilómetros de distancia de la denominada 'zona cero' de la peste porcina africana (PPA), ha obligado a la Generalitat a modificar los límites del perímetro de alto riesgo, en el que han quedado incluidos los municipios de Molins de Rei y El Papiol. La lista de poblaciones en las que queda totalmente prohibido el acceso al medio natural se eleva de este modo a un total de 14, ya que las dos nuevas poblaciones afectadas se suman a las 12 localidades de Badia del Vallès, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda y Terrassa, que desde el pasado 28 de noviembre lo tienen también vetado.

MAPA DE LAS RESTRICCIONES POR LA PESTE PORCINA EN CATALUNYA

Con esta modificación, que ha entrado en vigor este viernes, los vecinos van a tener que abstenerse de entrar en zonas boscosas o riberas de ríos, suspendan también cualquier actividad de caza y de trabajos forestales, excepto aquellas relacionadas con la limpieza de franjas de protección para incendios. Y, sobre todo, queda prohibido alimentar a los jabalíes que se encuentren por la zona o cualquier otra acción que pueda provocar el acercamiento o dispersión de estos animales.

De momento todo sigue igual. En la denominada zona de bajo riesgo, la situada en el perímetro de entre seis y 20 kilómetros alrededor del foco de Cerdanyola, las actividades de caza siguen estando prohibidas, excepto las actuaciones necesarias para la contención de la enfermedad. Tampoco pueden salir los rebaños de esa zona de bajo riesgo y se prohíbe de manera estricta la alimentación de jabalíes y cualquier otra acción que pueda provocar el acercamiento o dispersión de estos animales.

También se mantienen los mismos requisitos en el parque natural de Collserola donde, entre las seis de la mañana y las 10 de la noche, pueden realizarse actividades de ocio y deportivas en grupos, siempre que estos no superen las 10 personas. Estas actividades, subraya la orden del Govern, deberán llevarse a cabo siempre en caminos delimitados, es decir sin penetrar en las zonas boscosas. El parque cierra por las noches, a partir de las 22.00 horas y hasta las 6.00 horas del día siguiente, para que los técnicos puedan seguir llevando a cabo las pertinentes acciones de control de la fauna. Allí, por las noches, seguirá prohibido el acceso al medio natural a personas y animales domésticos, una limitación que no afecta a quienes tengan que llegar a sus viviendas o escuelas, establecimientos de restauración e instalaciones deportivas o hípicas.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha detallado, en una comparecencia desde la sede de la lonja agropecuaria de Mercolleida, que no hay "ninguna granja afectada" en los nuevos radios y que se mantiene el de 20 kilómetros de momento sin alterar las condiciones de acceso. Ordeig ha avanzado que el dispositivo de contención se reforzará con nuevos vallados en la N-2 y la B-23 y que continuarán las batidas en la zona de bajo riesgo. Los ganaderos, sin embargo, han mostrado su preocupación porque, pese a las medidas de contención que se aplican desde hace más de dos meses, ahora se ha visto que el virus ha sido capaz de salir de la 'zona cero'.

Además de los dos ejemplares de Molins de Rei, el balance semanal de nuevos positivos a la PPA incluye a otros 11 jabalíes, con los que ya son 155 los animales infectados localizados en Catalunya desde la aparición de la enfermedad por primera vez. En una estimación hecha hace ya unas semanas, la Conselleria d'Agricultura calculó que en la 'zona cero' debían de encontrarse en torno a los 200 jabalíes, por lo que en los próximos días podrían seguir apareciendo nuevos casos.