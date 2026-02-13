Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La inflación se modera seis décimas en enero, hasta el 2,3%, gracias a la electricidad y los carburantes

El dato definitivo publicado por el INE es una décima inferior al adelantado, lo que acerca a España a la senda del 2% marcada por el BCE

Surtidores en una gasolinera.

Surtidores en una gasolinera. / Archivo

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

Barcelona
Los precios de la electricidad y de los carburantes han permitido que la inflación diera en enero un respiro a los consumidores españoles, con una bajada que finalmente ha sido de seis décimas, hasta situarse en el 2,3%, según el dato definitivo del Índice de Precios al Consumo (IPC) que ha dado a conocer este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es una décima inferior a la que se dio hace un par de semanas, cuando se publicó el IPC adelantado y, según subraya el Ministerio de Economía en un comunicado, se trata también del "mayor descenso desde marzo del año pasado".

La positiva evolución de la inflación estos tres últimos meses (después de que en octubre el IPC firmara una tasa del 3,1%, su nivel más alto en 16 meses) es debida, principalmente, a los precios de la electricidad, que pese a que suben, lo hacen en menor medida que en enero de 2025. También se beneficia de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, que disminuyen, frente al incremento en el mismo mes del año anterior.

Los alimentos, que ya cerraron 2025 con una tendencia a la moderación (salvo excepciones como los huevos o el café), volvieron a comportarse en enero con cierta mesura, con una subida del 2,8%, por debajo del índice general. Los sectores que más crecieron el mes pasado fueron aquellos que están sometidos a revisiones de precios, como por ejemplo, los servicios de transporte de viajeros, que se incrementaron en un 10,8%, y los seguros, que se elevaron en un 9%. Con todo, su bajo peso en el cómputo global no ha hecho demasiada mella.

La subyacente sigue atascada

La inflación subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos no elaborados, permanece en enero en el 2,6%, por tercer mes consecutivo. Con el descenso del primer mes del año, el IPC interanual encadena tres meses de bajadas consecutivas desde que el pasado octubre firmara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%)

De esta manera, la inflación sigue moderándose en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de que se mantenga estable cerca del 2%, "y permite a las familias -según destaca el departamento que dirige el ministro Carlos Cuerpo- seguir ganando poder adquisitivo, ya que, en el conjunto de 2025, la capacidad de compra agregada de los hogares aumentó un 1,5%, gracias a que las subidas de los salarios fueron superiores a la inflación media del ejercicio".

