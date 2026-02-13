El mapa de las herencias en España en 2026: ¿en qué comunidades sale casi gratis y dónde te 'quitarán' un piso en impuestos?

Heredar en España no es igual para todos. La residencia fiscal del fallecido determina si los ahorros de toda una vida pasan limpios a sus hijos o si la Agencia Tributaria autonómica se queda con una parte sustancial con el impuesto de sucesiones. Tras las últimas reformas de 2024 y 2025, el mapa ha dado un vuelco.

El top 3 de los paraísos sucesorios

Si te encuentras en estas regiones, puedes respirar tranquilo. La factura fiscal será testimonial en:

Andalucía: el "millón de euros libre". Si heredas menos de un millón, no pagas ni un euro. Madrid y Comunitat Valenciana: la bonificación del 99% convierte el trámite en algo simbólico. Por una herencia de 200.000 €, apenas pagarías unos cientos de euros de gestión. Baleares y Cantabria: han blindado el 100% de bonificación para familiares directos.

¿Dónde es un 'drama' recibir una herencia?

En el otro lado de la balanza, hay comunidades donde el impuesto sigue siendo un escollo, especialmente si no hay una planificación previa:

Asturias: aunque el mínimo exento es de 300.000 euros, si te pasas de esa cifra, los tipos marginales suben rápido.

aunque el mínimo exento es de 300.000 euros, si te pasas de esa cifra, los tipos marginales suben rápido. Catalunya: a diferencia de Madrid, aquí la bonificación es decreciente . Cuanto más rico es el heredero y mayor es la herencia, menos ayuda recibe de la Generalitat.

a diferencia de Madrid, aquí la bonificación es . Cuanto más rico es el heredero y mayor es la herencia, menos ayuda recibe de la Generalitat. Aragón: sigue siendo una de las regiones con los beneficios fiscales más tímidos para el Grupo II (hijos de más de 21 años).

¿Cuánto pagarías por una herencia media de 500.000 euros?

Tabla comparativa:

Comunidad Autónoma Cuota a pagar (Aprox. Grupo II) Situación en 2026 Madrid 1.500 euros Bonificación del 99% Andalucía 0 euros Exento hasta 1.000.000 euros Catalunya unos 25.000 euros Bonificación progresiva Castilla y León cerca de 1.500 euros Bonificación del 99% Asturias 45.000 euros Solo exento hasta 300.000 euros *Estimación basada en una base imponible de 500.000 euros para un heredero del Grupo II (hijo mayor de 21 años) con patrimonio previo bajo.

Ojo con los tíos y sobrinos

El gran cambio de este año es el salto de los colaterales. Si eres sobrino y heredas de un tío sin hijos, prepárate. En la mayoría de España pagas como si fueras un "extraño", pero Madrid ya permite bonificarte el 50% y otras regiones están siguiendo el camino para evitar que la gente renuncie a las herencias por no poder pagar el impuesto.

Es importante recalcar que se tienen 6 meses para liquidar. Por ello, los expertos recomiendan no esperar al último día; las multas por demora de la Agencia Tributaria pueden sumar un 15% adicional al susto inicial.