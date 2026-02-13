El fabricante de patatas fritas Frit Ravich recibe el 'oscar' de la seguridad alimentaria, la certificación FSI Food

La empresa catalana Frit Ravich, especializada en la elaboración de patatas fritas, snacks y frutos secos, ha sido distinguida con la certificación IFS Food v8, en su nivel más alto, después de haber obtenido una puntuación del 97,25% en las pruebas de calidad y seguridad alimentaria a las que ha sido sometida. El certificado, auditado por el despacho Bureau Veritas, es una de las distinciones de referencia internacional para fabricantes alimentarios que operan con grandes distribuidores y en mercados de exportación y avala el cumplimiento por parte de la compañía con sede en Maçanet de la Selva (Girona) de los requisitos más rigurosos en materia de trazabilidad, control de procesos, gestión de riesgos y seguridad alimentaria.

"Esta certificación es mucho más que un reconocimiento técnico; es la demostración del compromiso, la rigurosidad y la forma de trabajar de todo el equipo de Frit Ravich. Alcanzar el nivel 'higher' pone en valor nuestra cultura de exigencia y mejora continua, y nos impulsa a seguir creciendo para ofrecer el máximo nivel de calidad y seguridad a nuestros clientes y consumidores", ha destacado la directora general de la firma, Judith Viader. Los tests para superar el IFS Food, en su versión más actualizada y más exigente, la v8, se han aplicado al proceso de fabricación de patatas fritas con o sin sabores y a la producción de snacks. También a los distintos métodos que utiliza la empresa para elaborar y tostar sus frutos secos, así como las mezclas de frutos secos, legumbres y snacks, con procesos de envasado con o sin atmósfera modificada.

Fábrica de Frit Ravich en Maçanet de la Selva. / Frit Ravich

La certificación, que concede una empresa formada por la Asociación de Comercio Minorista francesa FCD y su homóloga alemana HDE, es una de las más respetadas en todo el mundo por sus altos estándares de seguridad de productos y calidad. "Conseguirla no es solo obtener un documento: es un símbolo visible de todo lo que es Frit Ravich y de todo lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos alineados", ha agregado, por su parte, afirma Carolina González, directora de calidad de la compañía, fundada en 1963 y en la que en la actualidad trabajan cerca de 1.200 personas.

Plan de expansión

La empresa gerundense, que se ha consolidado como referente español sector y que cerró el ejercicio de 2024 (el del año pasado todavía no lo tiene ultimado) con una cifra de negocio de 332 millones de euros, entiende que el reconocimiento refuerza su capacidad "para operar en entornos regulatorios exigentes, consolidar relaciones con grandes cadenas de distribución y continuar impulsando su crecimiento en mercados internacionales". La empresa, que cuenta con 50.000 puntos de venta por toda España y gestiona 3.700 pedidos cada día, tiene un plan de expansión que prevé duplicar sus ventas en 2030 hasta los 600 millones de euros.

De ahí, que el aval que le da el IFS Food suponga un espaldarazo para, como ha señalado la firma este viernes en un comunicado, "continuar diversificando la oferta para responder a las necesidades de los consumidores, así como ofrecer el mejor servicio a los clientes gracias a las inversiones en innovación y nuevas tecnologías".