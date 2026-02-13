Estos son algunos puntos clave sobre la nueva ayuda de 200 euros para la crianza de los hijos

Tras el anuncio del Gobierno sobre la nueva prestación universal por crianza, siempre surgen opiniones contrarias y escépticos. La intención de esta medida sería otorgar a las familias 200 euros por cada hijo menor de edad, y con ello reducir los niveles de pobreza.

Según Pablo Bustinduy, el subsidio pretende "erradicar la pobreza infantil más severa a corto plazo", en concreto, para el año 2030. Además, se pretende ofrecer la prestación a todas las familias con hijos menores a su cargo. De hecho, estos dos puntos son los que han generado mayor debate.

Los puntos débiles de la prestación por crianza

En cuanto a la fecha prevista, ya no solo se menciona que no es un periodo de tiempo realista, sino que no está asegurada la posibilidad de que el actual Gobierno continúe hasta 2030. En este caso, al celebrarse las próximas elecciones en 2027, si comienza a gobernar otro partido político, entonces puede que esta medida no continúe en el tiempo.

Por otro lado, algunos expertos critican que la cuantía del subsidio no está clara, ya que en la Estrategia de Desarrollo Sostenible no se especifica que la prestación vaya a ser de 200 euros por hijo. Además, en el informe de revisión de la Estrategia tampoco se contempla la cantidad oficial que se podrá solicitar.

Bien es cierto que algunos miembros del Gobierno, como Pablo Bustinduy o Yolanda Díaz, ya habrían confirmado la cifra oficial de los 200 euros mensuales, apoyando la puesta en marcha de esta medida.

¿Cuál será el gasto para el Estado?

Es importante destacar que esta medida se relaciona con el informe de Unicef sobre la pobreza infantil en España. Este documento, publicado en noviembre de 2025, afirmaba que si se aplica la prestación universal por crianza de 200 euros, la pobreza infantil podría reducirse hasta 7,1 puntos porcentuales.

Unicef señala que esta ayuda podría sacar de la pobreza a más de medio millón de niños en España, en concreto, unos 530.000 aproximadamente. Sin embargo, la organización señala un efecto desigual entre los hogares, donde se reforzarían sobre todo los ingresos de familias con menos recursos, mientras que este impacto no sería tan apreciable en los casos de núcleos familiares con rentas más altas.

La agencia humanitaria estima que el subsidio de 100 euros mensuales por menor supondría uno gasto total de 9.052 millones de euros anuales para el país. Por otro lado, si la cuantía asciende hasta los 200 euros, entonces el gasto nacional alcanzaría los 18.103 millones de euros al año.

Sin embargo, fuentes expertas como la Fundación Iseak calculan un gasto aún mayor, cercano incluso a los 19.276 millones de euros anuales. De esta forma, el Estado tendría que invertir 1.606 millones de euros al mes, para poder aplicar una prestación de 200 euros.