Qué hacer si te dejan una herencia y no puedes pagar el impuesto de Sucesiones: Laura Lobo, abogada, lo desvela

El impuesto de Sucesiones es el tributo más temido en el momento de recibir una herencia. Este impuesto grava la transmisión de bienes y derechos tras el fallecimiento de una persona y su cuantía depende de varios factores: el valor de lo heredado, el grado de parentesco con el fallecido, y la normativa de la comunidad autónoma en la que se tribute.

Uno de los problemas más habituales que surge en este contexto es la falta de liquidez inmediata. Es decir, el heredero recibe propiedades, cuentas, o bienes, pero no dispone de dinero en efectivo suficiente para afrontar el pago del impuesto. Ante esta situación, muchas personas creen que no tienen otra salida que renunciar a la herencia, por no poder pagar lo que Hacienda exige. Pero según aclara la abogada Laura Lobo, esa suposición es errónea.

“A mucha gente le preocupa el hecho de no tener liquidez para pagar el impuesto de sucesiones, y entienden que si eso ocurre deben renunciar a la herencia, que no podrán recibir nada porque no pueden pagar el impuesto”, explica la abogada. “Pero la realidad es que no es así. Existen muchas opciones para pagar el impuesto”, añade.

Cómo pagar el impuesto de Sucesiones

Según Laura Lobo, uno de los recursos más utilizados es solicitar una prórroga, un aplazamiento o un fraccionamiento de la deuda fiscal. Estas figuras permiten extender el plazo de pago o dividirlo en cuotas, facilitando así la gestión económica del heredero.

Otra posibilidad que señala la experta es recurrir a financiación externa, ya sea a través de un crédito bancario o una hipoteca sobre bienes propios del heredero. Esta vía permite disponer del efectivo necesario para hacer frente al impuesto, especialmente cuando la herencia incluye inmuebles u otros activos que no se pueden liquidar de forma inmediata.

Usar las cuentas del fallecido

Además, es legal y posible utilizar el dinero de las cuentas del fallecido para pagar el impuesto, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la administración. Igualmente, se pueden vender o hipotecar bienes incluidos en la propia herencia para obtener liquidez. “Es posible también pagar el impuesto de sucesiones con dinero de las cuentas del fallecido, e incluso vender o hipotecar bienes de la herencia”, subraya Lobo. De este modo, el propio patrimonio heredado puede generar los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales.

En opinión de la abogada, “en la realidad es muy extraño que alguien tenga que renunciar a una herencia porque no pueda pagar el impuesto de sucesiones”. Aunque puedan existir casos puntuales complicados, la mayoría de situaciones tienen solución, especialmente cuando se hereda de parientes cercanos, ya que suelen existir bonificaciones o tipos reducidos. Sin embargo, cuando el parentesco es más lejano, el impuesto sube considerablemente y puede ser más difícil de asumir.

Por eso, el consejo de la abogada es buscar asesoramiento especializado antes de tomar una decisión drástica como renunciar a la herencia. “Si no tienes dinero para pagar el impuesto de sucesiones, asesórate sobre las diferentes opciones y posibilidades que puedas tener, pero no pienses que automáticamente tienes que renunciar a la herencia”, concluye.