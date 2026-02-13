Transportes y Territori sacan pecho sobre Rodalies: "Hemos hecho en semanas el trabajo de todo un año"

Han pasado dos semanas y media desde que comparecieron juntos. Este viernes, en la estación de Sants, terreno del Ministerio de Transportes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y el secretario de Estado, José Antonio Santano, han explicado las últimas novedades sobre Rodalies y han insistido en que los trabajos que se están llevando a cabo en la red ferroviaria, colapsada desde el 21 de enero, darán resultados.

"Hemos hecho en semanas el trabajo de todo un año", ha asegurado la consellera. Santano, por su parte, ha subrayado que hay "un horizonte de mejora, hay que trabajar con luces largas". Los primeros frutos son tímidos pero ya concretos. Este sábado se reabrirá la RL4 entre Cervera y Manresa, aunque el resto de cortes de la circulación (R4, R3, R8, R7 o R15) deberán esperar unos días. Ambos han insistido en que hasta que no se pueda viajar con una velocidad comercial competitiva (el caso de la R15) o se finalicen los trabajos (el caso de la R4 en Gelida para viajeros, por ejemplo) prefieren no precipitarse.

Limitaciones de velocidad hasta abril

Santano y Paneque han asegurado que ya se han culminado las tareas de emergencia en 20 de los 91 puntos en los que era precisa una actuación de emergencia. De momento, se han destinado unos 90 millones de euros, que probablemente aumentarán en las próximas semanas. Toda esta situación provoca que Rodalies cuente con limitaciones temporales de velocidad, alrededor de 200, la mitad de las cuales quedarán resueltas a finales de febrero, han concretado. El resto, se podrán levantar antes del mes de abril, de forma paulatina.