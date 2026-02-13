Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca OrianaViento CatalunyaCubaIRPF alquilerYolanda DíazCaso EpsteinMadridMás que rivalesES-AlertBarçaPlantas de interior
instagramlinkedin

Crisis ferroviaria

Transportes y Territori sacan pecho sobre Rodalies: "Hemos hecho en semanas el trabajo de todo un año"

La consellera de Territori anuncia que la RL4 entre Cervera y Manresa se reabre este sábado

El secretario de Estado, José Antonio Santano, y Sílvia Paneque cifran la inversión en obras de emergencia en unos 90 millones de euros, que aumentarán

Última hora de Rodalies, hoy en directo

Paneque y Santano en una comparecencia en la Conselleria de Territori.

Paneque y Santano en una comparecencia en la Conselleria de Territori. / David Zorrakino - Europa Press

Cristina Buesa

Cristina Buesa

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Han pasado dos semanas y media desde que comparecieron juntos. Este viernes, en la estación de Sants, terreno del Ministerio de Transportes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y el secretario de Estado, José Antonio Santano, han explicado las últimas novedades sobre Rodalies y han insistido en que los trabajos que se están llevando a cabo en la red ferroviaria, colapsada desde el 21 de enero, darán resultados.

"Hemos hecho en semanas el trabajo de todo un año", ha asegurado la consellera. Santano, por su parte, ha subrayado que hay "un horizonte de mejora, hay que trabajar con luces largas". Los primeros frutos son tímidos pero ya concretos. Este sábado se reabrirá la RL4 entre Cervera y Manresa, aunque el resto de cortes de la circulación (R4, R3, R8, R7 o R15) deberán esperar unos días. Ambos han insistido en que hasta que no se pueda viajar con una velocidad comercial competitiva (el caso de la R15) o se finalicen los trabajos (el caso de la R4 en Gelida para viajeros, por ejemplo) prefieren no precipitarse.

Noticias relacionadas y más

Limitaciones de velocidad hasta abril

Santano y Paneque han asegurado que ya se han culminado las tareas de emergencia en 20 de los 91 puntos en los que era precisa una actuación de emergencia. De momento, se han destinado unos 90 millones de euros, que probablemente aumentarán en las próximas semanas. Toda esta situación provoca que Rodalies cuente con limitaciones temporales de velocidad, alrededor de 200, la mitad de las cuales quedarán resueltas a finales de febrero, han concretado. El resto, se podrán levantar antes del mes de abril, de forma paulatina.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protecció Civil justifica la suspensión de clases porque el episodio de viento se prevé 'excepcional' y envía una alerta
  2. Mientras Nils sigue encendiendo las alertas, la Aemet ya advierte de la llegada de la borrasca Oriana a partir del viernes
  3. Los propietarios de viviendas en alquiler deberán asumir los gastos de mantenimiento
  4. El Gobierno endurece las medidas para echar a las eléctricas ‘fantasma’ del mercado de la luz
  5. La Generalitat inicia el llenado del embalse de L'Albagés, el último gran pantano construido en Catalunya
  6. Un medicamento antiepiléptico común puede prevenir la formación de las 'placas' que causan el alzhéimer: 'Su uso podría reducir el riesgo
  7. MAPA | Así va evolucionando el temporal de viento en Catalunya: las rachas van a más esta mañana
  8. El metro y el bus del área de Barcelona superan la barrera de los 800 millones de viajes al año

Las personas que hayan sido padres podrán solicitar hasta tres años extra de cotización

Las personas que hayan sido padres podrán solicitar hasta tres años extra de cotización

Salvador Illa se reincorpora el lunes al frente del Govern tras recuperar la movilidad

Salvador Illa se reincorpora el lunes al frente del Govern tras recuperar la movilidad

TVE pone fecha de estreno inminente a 'Sukha', su nuevo magacín para las tardes de La 2: así es el nuevo formato

TVE pone fecha de estreno inminente a 'Sukha', su nuevo magacín para las tardes de La 2: así es el nuevo formato

Esta es la ciudad que va a cambiar el reglamento del carnet de conducir para las personas mayores

Esta es la ciudad que va a cambiar el reglamento del carnet de conducir para las personas mayores

La nieve vuelve a los valles del Pirineo

El error que puede dejarte sin prestación tras 545 días de baja: por qué la Seguridad Social ya no te avisará por carta

El error que puede dejarte sin prestación tras 545 días de baja: por qué la Seguridad Social ya no te avisará por carta

Muere la 'influencer' Emma Amit: se comió un cangrejo venenoso

Muere la 'influencer' Emma Amit: se comió un cangrejo venenoso

Huelga, clausura de coles por viento y rúa a puerta cerrada por lluvia: ¿cómo han vivido las familias esta 'semana horribilis' de Carnaval?

Huelga, clausura de coles por viento y rúa a puerta cerrada por lluvia: ¿cómo han vivido las familias esta 'semana horribilis' de Carnaval?