Grúas paradas, nada de trabajos en altura y a vigilar las obras: la construcción reduce al mínimo su actividad por el temporal

Las grúas que llevan más de dos años pivotando de manera frenética sobre las gradas del Camp Nou han amanecido este jueves paradas. Tampoco registran actividad las de otro icono del 'skyline' barcelonés, como son las de la Sagrada Familia. "Si alguien ve algún ligero movimiento será más por la sensación que le proyecta el viento, nadie está trabajando con este temporal. En todos los años que llevo en el sector no había visto una cosa así", afirma el presidente del Gremi de Constructors de Barcelona, Josep Antoni Martínez.

La alerta roja decretada por Meteocat y Protecció Civil durante la mañana de este jueves ha provocado que el sector de la construcción en buena parte de Catalunya haya reducido su actividad a la mínima expresión.

El presidente de la Cambra de Contractistes, Lluís Moreno, explica que "la mayoría de entes públicos están instando a parar sus obras", mientras que en las operaciones de particulares el criterio imperante ha sido el de prudencia. "En mi empresa he dado orden de que quien pueda ir a trabajar que vaya, pero más a vigilar la obra, que no se desprendan materiales desde los andamios, que el espacio y materiales estén asegurados, que no tanto a avanzar", explica el presidente del Gremi de Constructors.

Palmera caída en el paseo Marítim de Badalona, a causa del fuerte viento / ZOWY VOETEN

Desde de la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) explican que no existe un protocolo único en casos de fenómenos meteorológicos adversos como el que está viviendo esta semana parte del territorio catalán, si bien sí es común que ante ventoleras de esta índole se detengan los trabajos en alturas, se paren las gruas, se refuerce la seguridad de las instalaciones, con la instalación o revisión de mallas para evitar caídas de material en la vía pública, y dependiendo del tipo de trabajo se detenga totalmente la actividad o no.

La normativa laboral establece que, en caso de que las compañías no puedan garantizar la seguridad de sus trabajadores, en este u en otro sector, están obligadas a parar su actividad. Fuentes consultadas de tanto de la UGT de Catalunya como de CCOO afirman no tener constancia de conflictos de magnitud en ninguna empresa por diferencias a la hora de interpretar esta normativa y la aplicación o no de permisos retribuidos.

Actividad al mínimo

La actividad en exteriores mayoritariamente se ha reducido a la mínima expresión, según coinciden en señalar las distintas fuentes consultadas, y las constructoras han tratado de avanzar en aquellos trabajos que pueden recluirse en interiores, como ha sido el caso, por ejemplo, de la remodelación del Camp Nou.

"Limak ha suspendido durante la jornada de hoy [jueves] todas las operaciones al aire libre que requieran el uso de plataformas elevadoras, andamios y grúas. Los trabajos de construcción continúan en el interior y Limak informa que, hasta el momento, no se ha registrado ningún incidente debido al viento", explican desde la compañía.

Permisos retribuidos y plazos

Desde la Generalitat de Catalunya se ha instado a todas las empresas a facilitar el teletrabajo para evitar desplazamientos. No obstante, en muchos sectores, como el de la construcción, la propia naturaleza de la actividad imposibilita el ejercicio a distancia.

Una de las estimaciones más rigurosas sobre la magnitud del teletrabajo la realizó, a raíz de la pandemia, el Banco de España y calculó que solo un tercio de los ocupados tenía la posibilidad de ejercer a distancia (luego no significa que todo el mundo que pueda, lo haga). Y la inmesa mayoría de ocupados de la construcción no entran en esa categoría, por lo que aquellos que se hayan visto imposibilitados este jueves para asistir a su puesto, pueden invocar el permiso retribuido de hasta cuatro días de ausencia justificada.

La Generalitat ha difundido en las últimas horas ese criterio y eso no ha sentado bien entre dentro de parte del empresariado, que critica la excesiva prudencia de la administración. "¿La nómina de hoy quien la paga? Un dia es Rodalies, otra es el viento pero siempre acabamos pagando los empresarios y perdemos productividad. Sí que prometen luego compensarte, pero te cuesta más dinero hacer la reclamación que luego lo que te devuelven. No estamos demasiado contentos de la alarma excesiva que se está generando", considera el presidente de la Cambra de Contractistes.

Noticias relacionadas

La Generalitat de Catalunya ha contabilizado a lo largo de la mañana de este jueves un total de seis heridos, dos de ellos graves, debido a las consecuencias del temporal. La mayoría de ellos son transeúntes que se han lesionado por la caída de árboles o muros. Hasta esta mañana, el SEM ha recibido 272 alertas y los bomberos han practicado 622 salidas.